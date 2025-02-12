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Iğdır Havalimanı Uluslararası Uçuşlara Açılıyor

Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı, uluslararası uçuşlara açılması için sürecini hızlandırıyor.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 13:23
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 13:59
Iğdır Havalimanı Uluslararası Uçuşlara Açılıyor

Iğdır Havalimanı Uluslararası Uçuşlara Açılıyor

Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı'nın, uluslararası giriş-çıkışlara açık daimi hava hudut kapısı statüsü kazanması için önemli bir toplantı yapıldı.

Toplantı Detayları

Iğdır Valisi Ercan Turan başkanlığında Valilikte düzenlenen toplantıya; Cumhuriyet Başsavcısı Meriç Dede, İl Emniyet Müdürü Niyazi Turgay, İl Jandarma Komutanı Albay Nihat Özkök ve ilgili diğer yetkililer katıldı.

Bölgenin Geleceği İçin Stratejik Adım

Toplantıda, havalimanının uluslararası uçuşlara açılmasının, bölgenin ticaret, turizm ve ekonomik kalkınmasına sağlayacağı katkılar, güvenlik, altyapı ve kapasite çalışmalarının yanı sıra ele alındı.

Türkiye'nin Ermenistan, İran ve Nahçıvan sınırında stratejik bir konumda bulunan Iğdır'ın havalimanı, uluslararası uçuşlarla bölge geliştirilerek, bu amaçla gerekli süreçlerin hızlandırılması hedefleniyor.

Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı'nın, uluslararası giriş-çıkışlara açık daimi hava hudut kapısı...

Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı'nın, uluslararası giriş-çıkışlara açık daimi hava hudut kapısı statüsüne geçirilmesi süreciyle ilgili değerlendirme toplantısı yapıldı. Iğdır Valisi Ercan Turan (ortada) başkanlığında, Valilikte düzenlenen toplantıya, Cumhuriyet Başsavcısı Meriç Dede (sol 3), İl Emniyet Müdürü Niyazi Turgay (sağ 2), İl Jandarma Komutanı Albay Nihat Özkök (sağ 3) ve ilgililer katıldı.

Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı'nın, uluslararası giriş-çıkışlara açık daimi hava hudut kapısı...

Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı'nın, uluslararası giriş-çıkışlara açık daimi hava hudut kapısı statüsüne geçirilmesi süreciyle ilgili değerlendirme toplantısı yapıldı. Iğdır Valisi Ercan Turan (ortada) başkanlığında, Valilikte düzenlenen toplantıya, Cumhuriyet Başsavcısı Meriç Dede (sol 3), İl Emniyet Müdürü Niyazi Turgay (sağ 2), İl Jandarma Komutanı Albay Nihat Özkök (sağ 3) ve ilgililer katıldı.

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