İGF'nin Yeni Başkanı Osman Koca Seçildi

İç Anadolu Gazeteciler Federasyonu'nun Kayseri'deki genel kurulunda tek aday Osman Koca başkan seçildi; yeni yönetim listesi ve teşekkür plaketi açıklandı.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 17:28
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 17:28
Genel Kurul Kayseri'de Gerçekleştirildi

İç Anadolu Gazeteciler Federasyonu (İGF) Genel Kurulu, Kayseri'de toplandı. Tek aday olarak genel kurula giren Osman Koca, yapılan oylama sonucunda yeni başkan oldu.

Osman Koca, yönetim kurulunun başkanlığına getirilirken, yönetimine şu isimleri dahil etti: Cengiz Selci, Metin Kösedağ, Emin Turpçu, Muhittin Karahan, Lokman Koyuncuoğlu, Yaşar Karatay, Hüseyin Oğuz ve Bilal Bölükbaş.

Osman Koca, göreve gelirken gazetecilerin sorunlarını çözmek için çaba göstereceklerini ve gazeteciler için ellerini taşın altına sokacaklarını vurguladı.

Yeni başkan Osman Koca, görevi devreden eski başkan Osman Hakan Kiracı'ya teşekkür plaketi takdim etti.

