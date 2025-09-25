İğneada Açıklarında Su Alan Tekneden 3 Balıkçı Kurtarıldı

Kırklareli, Demirköy - Fener mevkisi

İğneada açıklarında avlanırken tekneleri su alan 3 balıkçı, bölgedeki başka bir balıkçı teknesi tarafından kurtarıldı.

Paşam-2 adlı balıkçı teknesinde Yakup Ürey ile 2 tayfa bulunuyordu. Tekne, Fener mevkisinde denize ağ attıktan kısa süre sonra su almaya başladı ve yan yatmaya başladı.

Dolan suyu tahliye edemeyen Ürey, bölgedeki başka bir balıkçı teknesinden yardım istedi. Yardıma gelen tekne, balıkçıları emniyetli şekilde kurtardı. Su alan teknenin kurtarılması için çalışmalar sürüyor.

İğneada Liman Başkanı Resul Ulaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada yaşanan olay nedeniyle üzgün olduklarını belirtti ve şu uyarılarda bulundu: "Benzer kazaların yaşanmaması için tüm balıkçılarımızın, hava ve deniz şartlarını dikkate alarak seyre çıkması, tekne bakımlarını düzenli olarak yapması önemli. Bunun yanı sıra emniyet ve seyir kurallarına azami özen göstermesi, can yeleği ve güvenlik ekipmanlarını mutlaka hazır bulundurması gerekiyor. Unutmayalım, denizde ihmale yer yoktur, deniz tedbiri olmayanı affetmez."