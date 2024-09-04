İğneada'daki Sel Felaketinin Davası Devam Ediyor

İğneada'daki Sel Olayı ve Yargılama Süreci

Kırklareli’nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde gerçekleşen ve 2022’de altı can kaybına sebep olan sel olayına ilişkin açılan davada önemli gelişmeler yaşandı. İğneada Kamp Alanı’nda ruhsatsız işletildiği tespit edilen alandaki sel felaketi, işletmecisinin de aralarında bulunduğu dört sanığın yargılanmasına yol açtı.

Duruşma Detayları

Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, “bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olma” suçundan tutuklu yargılanan Bülent B. katılırken, müştekiler de salonda yer aldı. Duruşmada, tutuksuz sanıklar B.G., C.A. ve S.U. ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Duruşma, önceki celse eklenen belgelerin okunmasıyla başladı. İlgili talepleri gündeme getiren müşteki Safiye Yaşa, olay günü kamera kayıtlarının edinilmesini istedi. Sanık Bülent B. ise bu kayıtların mahkeme sürecini etkilemeyeceğini belirtti.

Sanığın Savunması ve Tepkiler

Sanık Bülent B., doğal afet nedeniyle bungalovların yıkıldığını savunarak, "Ben kötü bir insan değilim. Gerçekten büyük bir doğal afet yaşadık. Geçen yıl çok zor bir dönemdi. 12 aydır tutukluyum ve tutuksuz yargılanmak istiyorum," ifadelerini kullandı.

Buna karşı çıkan müşteki Çiçek Dinç, "Benim yeğenim de 12 aydır toprak altında," diyerek tepkisini dile getirdi. Duruşmalarda gergin anlar yaşanırken, Bülent B., kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

Yaşanan olayın etkilerini anlatan müşteki Hüseyin Duman ise, "Üç saat boyunca suyla mücadele ettim. Eşimi ve kızımı aradım, en son ağaca tutunup yardım istemek zorunda kaldım," dedi.

Duruşma, sanık Bülent B.'nin tutukluluk halinin devam etmesine ve diğer sanıkların adli kontrolünün sürmesine karar verilerek 11 Ekim tarihine ertelendi. Şimdiki süreçte, 5 Eylül 2022'de meydana gelen sel felaketinde yaşamını yitirenlerden bazılarının isimleri ise Rahile Şimşek, Ahmet Baki Şimşek, Suna Duman, Ümit Solmaz, Selman ve Mihriban Bağışlar olarak kaydedilmiştir.