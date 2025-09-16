İgor Grechushkin Bulgaristan'da yakalandı — Beyrut Limanı 2020 patlaması

İgor Grechushkin Bulgaristan'da yakalandı

Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı (Interpol) tarafından kırmızı bülten ile aranan İgor Grechushkin'in Bulgaristan'da yakalandığı bildirildi. Olay, 4 Ağustos 2020'de Beyrut Limanı'nda meydana gelen ve kentte büyük yıkıma yol açan patlamayla bağlantılı olarak yürütülen soruşturmanın bir parçası olarak kayda geçti.

Yakalanma ve tutuklama emri

Bulgar Savcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Grechushkin'in Lübnan adli makamlarının Eylül 2020 tarihli tutuklama emri kapsamında arandığı belirtildi. Savcılık, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde yaşayan Rusya vatandaşı Grechushkin'in Bulgaristan'a turist olarak uçakla geldiğini ve İnterpol veri tabanında kontrol edildiğinde kırmızı bültenle arandığının tespit edildiğini aktardı.

Sofya Havalimanı Sınır Kontrol Müdürü Zdravko Samuilov ise basına yaptığı açıklamada Grechushkin'in direnmeden teslim olduğunu ve bagajında şüpheli herhangi bir şey bulunmadığını ifade etti.

İddialar

Yetkililer, Grechushkin hakkında Lübnan'a patlayıcı madde sokmak, çok sayıda kişinin ölümüne yol açan terör eylemi ve bir gemiyi batırmak amacıyla makineleri devre dışı bırakmaktan arandığını açıkladı.

Beyrut Limanı patlamasının bilançosu

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de patlayıcı maddelerin bulunduğu bir depoda önce yangın çıktı, ardından şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlama sonucu 235'ten fazla kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 6 bin kişi yaralandı ve 300 bin kişi yerinden oldu.

Soruşturma ve adli işlemlerle ilgili gelişmeler, yetkili makamların açıklamalarına göre takip edilmeye devam ediyor.