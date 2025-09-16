İgor Grechushkin Bulgaristan'da yakalandı — Beyrut Limanı 2020 patlaması

Interpol kırmızı bültenle aranan İgor Grechushkin, Beyrut Limanı 4 Ağustos 2020 patlamasıyla ilgili olarak Bulgaristan'da yakalandı.

Yayın Tarihi: 16.09.2025 14:51
Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 14:51
İgor Grechushkin Bulgaristan'da yakalandı — Beyrut Limanı 2020 patlaması

İgor Grechushkin Bulgaristan'da yakalandı

Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı (Interpol) tarafından kırmızı bülten ile aranan İgor Grechushkin'in Bulgaristan'da yakalandığı bildirildi. Olay, 4 Ağustos 2020'de Beyrut Limanı'nda meydana gelen ve kentte büyük yıkıma yol açan patlamayla bağlantılı olarak yürütülen soruşturmanın bir parçası olarak kayda geçti.

Yakalanma ve tutuklama emri

Bulgar Savcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Grechushkin'in Lübnan adli makamlarının Eylül 2020 tarihli tutuklama emri kapsamında arandığı belirtildi. Savcılık, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde yaşayan Rusya vatandaşı Grechushkin'in Bulgaristan'a turist olarak uçakla geldiğini ve İnterpol veri tabanında kontrol edildiğinde kırmızı bültenle arandığının tespit edildiğini aktardı.

Sofya Havalimanı Sınır Kontrol Müdürü Zdravko Samuilov ise basına yaptığı açıklamada Grechushkin'in direnmeden teslim olduğunu ve bagajında şüpheli herhangi bir şey bulunmadığını ifade etti.

İddialar

Yetkililer, Grechushkin hakkında Lübnan'a patlayıcı madde sokmak, çok sayıda kişinin ölümüne yol açan terör eylemi ve bir gemiyi batırmak amacıyla makineleri devre dışı bırakmaktan arandığını açıkladı.

Beyrut Limanı patlamasının bilançosu

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de patlayıcı maddelerin bulunduğu bir depoda önce yangın çıktı, ardından şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlama sonucu 235'ten fazla kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 6 bin kişi yaralandı ve 300 bin kişi yerinden oldu.

Soruşturma ve adli işlemlerle ilgili gelişmeler, yetkili makamların açıklamalarına göre takip edilmeye devam ediyor.

İLGİLİ HABERLER

330 Bin Emniyet Mensubuna 2025'te Rekor Promosyon: 270.000 TL Talebi

Milyonluk Kamu İhaleleri: Kütahya, Bartın ve Bursa

İşCep'te Rent Go ile %40 İndirim — Eylül Sonuna Kadar

Kırklareli'ne 22.5 Milyon Liralık Don Desteği: 220 Çiftçiye Ödemeler Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mersin'de anne 5 yaşındaki oğlunu bıçakla öldürdü
2
Gürsel Tekin: Sarıyer Seçim Kurulu ve Karar Defteri Açıklaması
3
Edirne İpsala'da PTT Üniformasıyla Dolandırıcılık: Tayfun B. Tutuklandı
4
Doğurganlık 1,48'e Düştü: MHP'li Yurdakul'dan Aile ve Nüfus Politikaları Çağrısı
5
Küresel Sumud Filosu: Tunus'tan Gazze'ye 3 Tekne Daha Çıktı
6
MKE Roket Fabrikası Patlaması Davasında Savcı Mütalaasını Açıkladı
7
İspanya, orman itfaiyecileri için erken emeklilik kararnamesini onayladı

Kırklareli'ne 22.5 Milyon Liralık Don Desteği: 220 Çiftçiye Ödemeler Başlıyor

330 Bin Emniyet Mensubuna 2025'te Rekor Promosyon: 270.000 TL Talebi

Garanti BBVA S.M.A.R.T.: 'Hangi Kartı Kullansam?' Sorununu Bitiriyor

Peşin Fiyatına Faizsiz Taksit: Sahibinden.com Yepy ve Yatsan'dan Eylül Kampanyası

TÜBİTAK 318 Aday Araştırmacı Alımı — Son Başvuru 6 Ekim 2025

Çukurova ve Seyhan'da Kelepir Konut İhalesi: Kurttepe 3+1 ve Mürseloğlu Arsa

Kamu Çalışanlarına Kışlık Kıyafet Zorunluluğu: 15 Eylül'de Ceket ve Kravat Zorunlu

İşCep'te Rent Go ile %40 İndirim — Eylül Sonuna Kadar

O ilde Eğitim Desteği Başlıyor: Aylık 2.500 TL'ye Varan Burs ve Başvuru Şartları

Balıkesir'de Ücretsiz Beslenme Paketi Desteği Başvuruları Başladı

MEB ve Bilicra'dan Öğretmenlere Eylül'de %25 Teknoloji İndirimi

Milyonluk Kamu İhaleleri: Kütahya, Bartın ve Bursa