İHH, Bangsamoro'da Hatice Cemil Atay Eğitim Merkezi'ni açtı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Bangsamoro bölgesinde önemli bir eğitim projesini hayata geçirerek Hatice Cemil Atay Eğitim Merkezi'ni açtı. Eğitim merkezi, 1868 metrekarelik bir alan üzerine inşa edilerek, bölgedeki yetimlere barınma, eğitim ve ibadet imkanı sunmayı amaçlıyor.

Törende konuşan İHH Mütevelli Heyeti Başkanvekili Hüseyin Oruç, bu merkezin vakfın yaptırdığı 45'inci yetimhane olduğunun altını çizdi. Oruç, “Yetimhanemiz, yalnızca Türkiye ile Bangsamoro’nun kuvvetli bağlarını simgelemiyor; aynı zamanda Türkiye’nin Gazze, Suriye, Afganistan ve Pakistan ile olan kardeşliğini de temsil ediyor.” ifadelerini kullandı. “Burada yetişen öğrenciler, Bangsamoro’nun geleceğine hizmet edecek gençler olacak,” dedi.

Bangsamoro Özerk Bölgesi (BARMM) Başbakanı Hacı Murat İbrahim, yetim çocukların sorumluluğunu üstlenmenin önemine vurgu yaparak, “Anne babalarını kaybetmiş olmaları nedeniyle yardıma muhtaçlar. Onların bakımını üstlenmek bizim görevimiz. İHH'deki kardeşlerimize bu çocuklara sahip çıktıkları için teşekkür ederim.” şeklinde konuştu.

Türkiye'nin Filipinler Büyükelçisi Niyazi Evren Akyol ise, eğitim merkezinin yetim çocuklar için büyük bir fırsat sunduğunu belirterek, “İHH aracılığıyla inşa edilen bu eğitim merkezi, sadece bir barınma yeri değil, aynı zamanda geleceğe açılan bir kapı olacaktır.” dedi.

Merkezde sunulan olanaklar

Yeni açılan eğitim merkezinde, 410 metrekare alanda 150 öğrenci kapasiteli bir okul, 200 metrekarelik alanda 160 kişilik bir cami, 448 metrekarelik alanda 100 kişilik bir yetimhane, 162 metrekarelik alanda 180 kişi kapasiteli yemekhane ve 200 metrekarelik bir idari bina yer alıyor. Ayrıca, idari bina içinde bir revir, toplantı odası, kütüphane ve bilgisayar odası gibi olanaklar da bulunuyor.

Açılış törenine, İHH Yönetim Kurulu Üyesi Reşat Başer, İHH Bangsamoro Temsilcisi Ömer Kesmen, Birleşik Gençlik Barış ve Kalkınma Derneği (UNYPAD) Başkanı Dr. Rahib Kudto, ve diğer önemli isimler katıldı. Tören, BARMM Başbakanı Ebrahim El-Hac ve beraberindeki heyetin eğitim merkezine gerçekleştirdiği ziyaretle sona erdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.