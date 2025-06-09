İHH, Burundi'de 33 Bin İhtiyaç Sahibine Kurban Eti Dağıttı

İHH'dan Burundi'de Anlamlı Kurban Faaliyeti

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Burundi'de 200 büyükbaş kurban keserek, 33 bin ihtiyaç sahibine kurban eti dağıttı.

Kurban Faaliyetleri Hakkında Bilgiler

Kavumu Mülteci Kampı'nda düzenlenen basın toplantısında İHH Doğu ve Güney Afrika Birimi Bölge Sorumlusu Yasin Demir, 2025 yılında gerçekleştirdikleri kurban faaliyetleri hakkında açıklamalarda bulundu. Demir, İHH'nın Türkiye ile birlikte 60 ülkede yardım çalışmaları yürüttüğüne dikkat çekti.

Demir, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki iç savaş nedeniyle Burundi'ye sığınan 4 binden fazla Müslüman'ın Kavumu Mülteci Kampı'nda zorlu şartlar altında yaşadığını ifade etti. Bu ihtiyaca yanıt vermek amacıyla kurban kestiklerini belirtti.

Kurban Kesim Süreci ve Dağıtım

Bu yıl, ülkenin doğusundaki Buhiga, kuzeyindeki Kavumu Mülteci Kampı, batısındaki Bujumbura ve güneyindeki Nyanza-Lac gibi çeşitli yerlerde 1400 hisseden oluşan 200 büyükbaş kurban kesildi. Kesilen kurban etlerinin, ihtiyaç sahiplerine ulaşması amacıyla bazı yerlerde her birine evlerine kadar götürüldüğünü anlatan Demir, sağladıkları yardımlar sayesinde ihtiyaç sahiplerinin beklentilerini karşıladıklarının altını çizdi.

Süregeldiği Diğer Yardım Projeleri

Demir, Burundi'de sadece kurban faaliyetleriyle sınırlı kalmadıklarını, aynı zamanda çeşitli insani yardım projeleri yürüttüklerini kaydetti. Ramazan ayında gıda paketi dağıtımı ve iftar programları düzenlediklerini, ayrıca adak ve akika kurbanlarını kestiklerini belirtti.

Bölge halkının yaşam standartlarını yükseltmek için çeşitli destekler sağladıklarını ifade eden Demir, dikiş nakış makineleri ve ekipmanları ile süt keçisi dağıtımı gibi projelerin de hayata geçtiğini aktardı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, dünyanın en yoksul ülkelerinden biri olan Burundi'de 200 büyükbaş keserek 33 bin ihtiyaç sahibine kurban eti dağıttı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, dünyanın en yoksul ülkelerinden biri olan Burundi'de 200 büyükbaş keserek 33 bin ihtiyaç sahibine kurban eti dağıttı.