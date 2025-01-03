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İHH'dan Burundi'deki İşitme Engelli Çocuklar için Önemli Sözlük Projesi

İHH, Burundi'deki işitme engelli çocuklar için işaret dili ve dini terimler içeren sözlük hazırladı.

Yayın Tarihi: 03.01.2025 14:43
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 14:52
İHH'dan Burundi'deki İşitme Engelli Çocuklar için Önemli Sözlük Projesi

İHH'dan İşitme Engelli Burundili Çocuklara Destek

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Doğu ve Güney Afrika Koordinatörü Faruk Erkılıç öncülüğünde, Burundi'deki işitme engelli bireylerin eğitimine ve sosyal yaşama entegrasyonuna katkıda bulunmak amacıyla İşaret Dili ve Dini Terimler Sözlüğü hazırladıklarını duyurdu.

Bölgedeki Eğitim Fırsatlarını Artırmayı Hedefliyor

Bu önemli çalışma ile İHH, kendi dilinde İslami terimlerin de yer aldığı 850 kelimelik bir sözlük hazırlayarak, engelli bireylerin bilgiye erişimini artırmayı hedefliyor. Sözlük, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Başkonak liderliğindeki 10 kişilik bir komisyon tarafından yürütülmektedir.

Burundi'deki İşitme Engelli Çocuklarla Tanışma

Faruk Erkılıç, Burundi'deki işitme engelli bireylerle ilk kez 2017 yılında tanıştıklarını belirterek, ülkedeki birçok temel sorunla karşılaştıklarını, bu noktada insani yardım projeleriyle öncelikle temel sorunları çözmeye çalıştıklarını ifade etti. Erkılıç, "Burundi, Afrika'nın en fakir ülkelerinden biri ve işitme engelli yetim çocuklar, en dezavantajlı grupta yer alıyor" dedi.

IQRA İşitme Engeliler Eğitim Merkezi

İHH, Burundi'de terkedilmiş ve toplumdan soyutlanmış işitme engelli çocukların eğitim ve barınmasını sağlamak için 2018 yılında IQRA İşitme Engeliler Eğitim Merkezini açtı. Şu anda merkezde 78 öğrencinin yatılı eğitim gördüğünü, bu öğrencilerin 63'ünün işitme engelli ve 35'inin yetim olduğunu belirtti.

Başarılar ve Sözlük Çalışması

Erkılıç, okulun bölgedeki başarılarına dikkat çekerek, "Yatılı okulumuz, yapılan sınavda 123 okul arasında 7'nci olmayı başardı" dedi. Burundi'den gelen talepler doğrultusunda işaret dili ve dini terimler sözlüğü çalışmasının başlatıldığını vurgulayan Erkılıç, sözlüğün sadece Burundi'deki işitme engelliler için değil, benzer dillerin konuşulduğu Demokratik Kongo ve Ruanda gibi ülkelerde de kullanılacağını ifade etti.

Bu proje, diğer Afrika ülkelerine de örnek teşkil etmenin yanı sıra, işitme engelli bireylerin eğitimine önemli katkılar sağlayacak.

İHH, çalışmayla bölgedeki engelli bireylerin bilgiye erişimini artırmayı ve eğitim fırsatlarını...

İHH, çalışmayla bölgedeki engelli bireylerin bilgiye erişimini artırmayı ve eğitim fırsatlarını iyileştirmeyi hedefliyor.

İHH, çalışmayla bölgedeki engelli bireylerin bilgiye erişimini artırmayı ve eğitim fırsatlarını...

İHH, çalışmayla bölgedeki engelli bireylerin bilgiye erişimini artırmayı ve eğitim fırsatlarını iyileştirmeyi hedefliyor.

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