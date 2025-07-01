İHH'den Gazze İçin Acil Çağrı: 'Soykırım Devam Ediyor!'

İHH, İslam İşbirliği Teşkilatı ve diğer ülkeleri İsrail'i izole etmeye ve büyükelçiliklerini kapatmaya davet ederek, Gazze'deki insanlık dramının son bulması için mücadele çağrısı yaptı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfının "Soykırım Devam Ediyor, Gazze'yi Unutma!" konulu toplantısı vakfın Fatih'teki merkezinde yapıldı. İHH Genel Sekreteri Ahmet Göksun, burada açıklamalarda bulundu.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfının "Soykırım Devam Ediyor, Gazze'yi Unutma!" konulu toplantısı vakfın Fatih'teki merkezinde yapıldı. İHH Genel Sekreteri Ahmet Göksun, burada açıklamalarda bulundu.