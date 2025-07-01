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İHH'den Gazze İçin Acil Çağrı: 'Soykırım Devam Ediyor!'

İHH, Gazze'deki insanlık dramına dikkat çekmek için basın toplantısı düzenledi. İsrail'in saldırıları ve ablukası eleştirildi.

Yayın Tarihi: 01.07.2025 15:21
Güncelleme Tarihi: 01.07.2025 15:21
İHH'den Gazze İçin Acil Çağrı: 'Soykırım Devam Ediyor!'

İHH'den 'Soykırım Devam Ediyor, Gazze'yi Unutma!' Basın Toplantısı

İHH İnsani Yardım Vakfı, Gazze'deki insanlık dramı için acil bir çağrı yaptı. Vakfın Fatih'teki merkezinde düzenlenen basın toplantısında, İHH Mütevelli Heyeti Üyesi İzzet Şahin, savaşın sona ermesine rağmen, Gazze'deki durumun devam ettiğini vurguladı.

İsrail'i İzole Etme Çağrısı

Şahin, İran ve İsrail arasındaki savaşın sona ermesine rağmen, Filistinlilerin maruz kaldığı vahşeti dile getirerek, "Ablukayı kaldırmak için sivillerin yaptığı inisiyatiflere karşı şiddet uygulanıyor. Gemiler yola çıkıyor, Avrupa sularında vuruluyor. İsrail, bu insanları tutuklayıp sorguluyor"

Açlık ve Yardım İçin Hayat Mücadelesi

Gazze'deki insanların 21. yüzyılda açlıktan öldüğünü belirten Şahin, yardımların ulaşması için manevi ve askeri destek çağrısı yaptı. "Bir çuval yardım alabilmek için hayatını ortaya koyarak oraya girdiler"

Uluslararası Ceza Mahkemesi ve Boykot Çabaları

İnsan Hak ve Hürriyetleri Vakfı'nın Genel Sekreteri Ahmet Göksun, "274 yetim çocuğumuz şehit edildi""Ülkeler, Gazze'ye uygulanan katliamı durdurmak için ellerinden geleni yapmak zorundalar"

Güvenli Bir Gelecek İçin Çalışmalıyız

İHH Yönetim Kurulu Üyesi Emre Kaya, Gazze'deki durumu "Uluslararası yapının, yardım ulaştıramaz hale geldiği bir noktaya geldiğini"

İHH, İslam İşbirliği Teşkilatı ve diğer ülkeleri İsrail'i izole etmeye ve büyükelçiliklerini kapatmaya davet ederek, Gazze'deki insanlık dramının son bulması için mücadele çağrısı yaptı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfının "Soykırım Devam Ediyor, Gazze'yi Unutma!"...

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfının "Soykırım Devam Ediyor, Gazze'yi Unutma!" konulu toplantısı vakfın Fatih'teki merkezinde yapıldı. İHH Genel Sekreteri Ahmet Göksun, burada açıklamalarda bulundu.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfının "Soykırım Devam Ediyor, Gazze'yi Unutma!"...

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfının "Soykırım Devam Ediyor, Gazze'yi Unutma!" konulu toplantısı vakfın Fatih'teki merkezinde yapıldı. İHH Genel Sekreteri Ahmet Göksun, burada açıklamalarda bulundu.

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