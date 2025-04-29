İHH Konya'dan Gazze'ye Destek İçin Farkındalık Alanı

İHH Konya Şubesi'nden Gazze İçin Önemli Bir Adım

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Konya Şubesi, Filistin halkının uğradığı zulme dikkat çekmek ve Gazze'deki direnişe destek vermek amacıyla Kayalıpark Meydanı'nda bir farkındalık alanı oluşturdu.

Gazze Nöbet Çadırları Kuruldu

Şube tarafından yapılan yazılı açıklamada, kurulan alana Gazze Nöbet Çadırları adı verildi. Bu alanın, direnişi ve kardeşliği canlı tutma hedefinde olduğu ifade edildi.

Gazze atmosferinin yaşatıldığı bu alanda; dumanların yükseldiği yıkık bir okul sınıfı, enkazların arasında canlandırılmış bir Gazze sokağı ve "İzzet Koltuğu" isimli bir fotoğraf köşesi yer almakta. Alana gelen ziyaretçiler, enkazların canlandırıldığı çadırları görebilirken, savaşın yıkıcı etkisini simgeleyen kanlı çocuk kıyafetlerini de inceleyebiliyor.

Çarpıcı Fotoğraf Sergisi

Alanda ayrıca, Gazze'de çekilmiş çarpıcı karelerden oluşan bir fotoğraf sergisi de bulunuyor. Bu sergi, Gazze'nin hem acılarını hem de onurlu direnişini anlatmakta.

Toplu Dua ve Fetih Suresi Okuma Etkinliği

"Gazze nöbeti" tutan vatandaşlar için Fetih Suresi okuma zinciri kurulacak. Bu kapsamda 1000 Fetih Suresi okunacak ve toplu dua programı düzenlenecek.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Konya Şubesi, Filistin halkının yaşadığı zulme dikkat çekmek ve Gazze'deki direnişe Konya'dan destek vermek amacıyla bir farkındalık alanı oluşturdu.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Konya Şubesi, Filistin halkının yaşadığı zulme dikkat çekmek ve Gazze'deki direnişe Konya'dan destek vermek amacıyla bir farkındalık alanı oluşturdu.