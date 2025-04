İHH'nın 'Gazze Ölüyor Ayağa Kalk' Yürüyüşü Başladı

İHH, Gazze İçin Yürüyüş Düzenledi

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla Üsküdar'da büyük bir yürüyüş gerçekleştirdi. "Gazze Ölüyor Ayağa Kalk" temasıyla yapılan bu anlamlı buluşma, geniş bir katılımla başladı.

Protesto Yürüyüşü Fıstıkağacı Metro İstasyonu'ndan Başladı

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten beri süregelen saldırıları sonucu binlerce insanın hayatını kaybettiğine dikkat çekmek için düzenlenen yürüyüşe katılan birçok kişi, Fıstıkağacı Metro İstasyonu önünde toplandı.

Kitle, Sloganlarla Yürüyüşe Devam Etti

Yürüyüş esnasında "Zalim İsrail Filistin'den defol", "Gazzeli çocuklar bizi bekliyor", ve "Yaşasın Filistin mücadelemiz" gibi sloganlar haykıran katılımcılar, Üsküdar Meydanı'na doğru ilerlemeye başladı. Aynı zamanda "Mehmetçik Gazze'ye" ve "Stop the genocide in the Gaza" yazılı pankartlar taşıdılar.

Dövizlerle İzleyenleri Bilgilendirdiler

Katılımcılar ayrıca, "Filistin'de 50.800 + kişi şehit oldu", "Gazze'deki abluka hukuksuzdur" ve "Ey İslam devletleri siyonist çeteyi durdurun" gibi mesajlar içeren dövizler taşıyarak yürüyüşe devam etti. Bu etkinlik, Filistin'deki durumu daha iyi anlamak ve dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirilen önemli bir buluşma olarak kaydedildi.

