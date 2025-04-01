DOLAR
37,94 0,04%
EURO
41,09 -0,09%
ALTIN
3.820,56 -0,28%
BITCOIN
3.198.822,19 -2,2%

İHH, Ramazan'da 67 Ülkede 3 Milyondan Fazla Kişiye Ulaştı

İHH, Ramazan ayında 67 ülkede 3 milyon 99 bin 227 kişiye yardım ulaştırdı. İftar ve sahur ikramlarıyla ihtiyaç sahiplerinin yanında oldu.

Yayın Tarihi: 01.04.2025 12:16
Güncelleme Tarihi: 01.04.2025 12:20
İHH, Ramazan'da 67 Ülkede 3 Milyondan Fazla Kişiye Ulaştı

İHH, Ramazan'da 3 Milyondan Fazla Kişiye Destek Verdi

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, bu yıl Ramazan ayı boyunca Türkiye dahil olmak üzere 67 ülkede 3 milyon 99 bin 227 kişiye ulaştı. Vakfın yaptığı açıklamaya göre, "Ramazan Kardeşliğe Çağrı" sloganıyla yürütülen faaliyetler, ihtiyaç sahiplerini gıda ve yardımlarla buluşturdu.

Yurt İçinde ve Yurt Dışında İhtiyaç Sahiplerine Ulaşım

İHH, Ramazan süresince 34 bölgede 781 bin 995 iftar ve sahur yemeği dağıtımı gerçekleştirdi. Yurt dışında 120 bin 625, yurt içinde ise 146 bin 675 kumanya ve gıda paketi dağıtan vakıf, toplamda 1 milyon 336 bin 500 kişiye kumanya ulaştırdı. Ayrıca, yurt içinde 12 bin 873 ve yurt dışında 11 bin 944 aileye fitre, fidye ve zekat dağıtımı yapıldı.

Filistin'deki Çalışmalar

İsrail'in saldırıları altında bulunan Filistin'de, vakıf 486 bin 345 kişiye iftar dağıtımı yaparak 8 bin 729 kumanya paketi ile 1400 aileye nakit yardımı gerçekleştirdi. Gazze'deki mutfaklarında, World Food Programme (WFP) ile birlikte 4 milyon 595 bin öğün sıcak yemek dağıtıldı.

Diğer Ülkelerdeki Yardım Faaliyetleri

Sudan'da 11 bin 320 kumanya paketi ve 35 bin 895 kişiye iftar yemeği dağıtan İHH, orada da yardımlarını sürdürüyor. Suriye'de ise 166 bin 611 kişiye iftar ve 2 bin 325 aileye fitre, fidye ve zekat iletişiminde bulunulurken, 124 tır yardım malzemesi ve 7 milyon 582 bin 888 ekmek temin edildi.

Yemen'de 3 bin 903 kumanya paketi ve 8 bin 202 kişiye iftar yemeği dağıtımının yanı sıra 400 aileye de nakit yardımı yapıldı. Ayrıca, 8 ülkede bulunan 34 yetimhanede düzenlenen iftar ve sahur programlarından 2 bin 472 yetim çocuk faydalandı.

İHH, Ramazan ayı boyunca gerçekleştirdiği bu yardım çalışmaları ile ihtiyaç sahiplerine ulaşarak yardımseverlerin desteğini pekiştirmeye devam ediyor.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, bu yıl ramazan çalışmaları kapsamında Türkiye...

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, bu yıl ramazan çalışmaları kapsamında Türkiye dahil olmak üzere 67 ülkede, 3 milyon 99 bin 227 kişiye ulaştı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, bu yıl ramazan çalışmaları kapsamında Türkiye...

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, bu yıl ramazan çalışmaları kapsamında Türkiye dahil olmak üzere 67 ülkede, 3 milyon 99 bin 227 kişiye ulaştı.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere Nisan Ayında 2500 TL Ek Promosyon Fırsatı!

Bayram Öncesi İkramiyelere %50 Zam! Mamak Belediyesi'nde Çalışanlara Müjdeli Gelişmeler

Denizbank ve Trendyol'dan 0.99 Faizli Kredi Desteği: Son Günler!

Emeklilere Faizsiz Kredi Desteği: Yeni Fırsatlar!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Eskişehir'de 2. İnönü Zaferi'nin 104. Yılı Coşkuyla Kutlandı
2
Palandöken'de Kayak Merkezlerinde En Fazla Kar Kalınlığı 105 Santimetreyle Ölçüldü
3
İsrail'in Tulkerim'deki Saldırıları 65. Gününde Devam Ediyor
4
Kuala Lumpur'da Doğal Gaz Boru Hattında Yangın: 112 Yaralı
5
İHH, Ramazan'da 67 Ülkede 3 Milyondan Fazla Kişiye Ulaştı
6
Myanmar'daki Depremlerde Can Kaybı 2.700'ü Aştı
7
Sivas'ta Rögar Düşen Ördek Yavrusunu İtfaiye Kurtardı

2025 Aile Yılı'nda Doğum Yardımı Resmi Hale Geliyor

Emeklilere Faizsiz Kredi Desteği: Yeni Fırsatlar!

Denizbank ve Trendyol'dan 0.99 Faizli Kredi Desteği: Son Günler!

Emeklilere Borç relieving Kampanyası: DenizBank'tan Yeni Fırsatlar!

Emeklilere Nisan Ayında 2500 TL Ek Promosyon Fırsatı!

Karabük, Van ve Samsun'da Bayramda Ücretsiz Toplu Taşıma Müjdesi

İstanbul-Ankara Otoyolu için Yeni Güzergah Belli Oldu!

KOSGEB'den Girişimcilere 1.5 Milyon TL'ye Kadar Destek!

Nisan'da Elektrik Faturaları Yükseliyor: %25 Zam Bekleniyor

İskenderun'da 89.000 TL Promosyon Ödemesi Müjdesi

Bayram Öncesi İkramiyelere %50 Zam! Mamak Belediyesi'nde Çalışanlara Müjdeli Gelişmeler

Emeklilere Bayram Müjdesi: İkramiye 9.000 TL Oldu!