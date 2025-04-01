İHH, Ramazan'da 67 Ülkede 3 Milyondan Fazla Kişiye Ulaştı

İHH, Ramazan'da 3 Milyondan Fazla Kişiye Destek Verdi

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, bu yıl Ramazan ayı boyunca Türkiye dahil olmak üzere 67 ülkede 3 milyon 99 bin 227 kişiye ulaştı. Vakfın yaptığı açıklamaya göre, "Ramazan Kardeşliğe Çağrı" sloganıyla yürütülen faaliyetler, ihtiyaç sahiplerini gıda ve yardımlarla buluşturdu.

Yurt İçinde ve Yurt Dışında İhtiyaç Sahiplerine Ulaşım

İHH, Ramazan süresince 34 bölgede 781 bin 995 iftar ve sahur yemeği dağıtımı gerçekleştirdi. Yurt dışında 120 bin 625, yurt içinde ise 146 bin 675 kumanya ve gıda paketi dağıtan vakıf, toplamda 1 milyon 336 bin 500 kişiye kumanya ulaştırdı. Ayrıca, yurt içinde 12 bin 873 ve yurt dışında 11 bin 944 aileye fitre, fidye ve zekat dağıtımı yapıldı.

Filistin'deki Çalışmalar

İsrail'in saldırıları altında bulunan Filistin'de, vakıf 486 bin 345 kişiye iftar dağıtımı yaparak 8 bin 729 kumanya paketi ile 1400 aileye nakit yardımı gerçekleştirdi. Gazze'deki mutfaklarında, World Food Programme (WFP) ile birlikte 4 milyon 595 bin öğün sıcak yemek dağıtıldı.

Diğer Ülkelerdeki Yardım Faaliyetleri

Sudan'da 11 bin 320 kumanya paketi ve 35 bin 895 kişiye iftar yemeği dağıtan İHH, orada da yardımlarını sürdürüyor. Suriye'de ise 166 bin 611 kişiye iftar ve 2 bin 325 aileye fitre, fidye ve zekat iletişiminde bulunulurken, 124 tır yardım malzemesi ve 7 milyon 582 bin 888 ekmek temin edildi.

Yemen'de 3 bin 903 kumanya paketi ve 8 bin 202 kişiye iftar yemeği dağıtımının yanı sıra 400 aileye de nakit yardımı yapıldı. Ayrıca, 8 ülkede bulunan 34 yetimhanede düzenlenen iftar ve sahur programlarından 2 bin 472 yetim çocuk faydalandı.

İHH, Ramazan ayı boyunca gerçekleştirdiği bu yardım çalışmaları ile ihtiyaç sahiplerine ulaşarak yardımseverlerin desteğini pekiştirmeye devam ediyor.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, bu yıl ramazan çalışmaları kapsamında Türkiye dahil olmak üzere 67 ülkede, 3 milyon 99 bin 227 kişiye ulaştı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, bu yıl ramazan çalışmaları kapsamında Türkiye dahil olmak üzere 67 ülkede, 3 milyon 99 bin 227 kişiye ulaştı.