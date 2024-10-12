İHH ve STK'lar Gazze İçin 'Susmuyoruz' Yürüyüşü Düzenledi

İHH'nın Öncülüğünde 'Susmuyoruz' Yürüyüşü

İHH İnsani Yardım Vakfı ve bir dizi sivil toplum kuruluşları, İsrail'in Gazze’deki işgali ve Türkiye'de artan şiddet olaylarını protesto etmek amacıyla anlamlı bir yürüyüş düzenledi.

Beyazıt Meydanı'ndan Ayasofya'ya Yolculuk

İHH'nın öncülüğünde toplanan grup, "Susmuyoruz" sloganıyla Beyazıt Meydanı’nda buluştu. Katılımcılar, ellerinde Filistin ve Türk bayraklarıyla Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’ne doğru yürüyüş yaptı.

Yürüyüş Sırasında Güvenlik Önlemleri

Yürüyüş boyunca, güzergah üzerinde polis ekipleri yoğun güvenlik tedbirleri aldı. Grubun geçişi sırasında boykot edilen iş yerlerinin önünden geçerken, katılımcılar İsrail aleyhine sloganlar atarak tepkilerini dile getirdiler.

İHH Genel Başkanı'ndan Önemli Açıklamalar

Yürüyüş sonrası açıklama yapan İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, son dönemlerde Türkiye'de yaşanan şiddet olaylarına dikkat çekti. Yıldırım, "Bu dünyayı temizlemekle yükümlüyüz; çünkü biz iyi insanlarız. Kendimizi düzeltemedikçe Kudüs'ü kurtaramayız. Aile bağlarımız zayıfladı, çocuklar anne ve babalarına saygı göstermiyor." diyerek toplumsal sorunlara parmak bastı.

İsrail'in Saldırıları ve Gizli Hedefler

Yıldırım, İsrail'in Filistin ve Lübnan'a yönelik saldırılarına dikkat çekerek, "Bu durum hızla Türkiye'ye ulaşmayı hedefliyor. Bizim tepkisiz kalmamamız gerekiyor. Toplumu yeniden meydanlara çekmeliyiz. Bu savaşı yenilgiyle sonlandırmak mümkün değil. Müjdeler olsun, İsrail sona erecek. Allah'ın izniyle bunlar geçecek." ifadelerini kullandı.

Yürüyüşün ardından katılımcılar özenle dağıldı.

İHH İnsani Yardım Vakfı ile çeşitli sivil toplum kuruluşları, İsrail'in Gazze’deki işgaline ve Türkiye'de son dönemde yaşanan şiddet olaylarına dikkati çekmek amacıyla yürüyüş düzenledi.

İHH İnsani Yardım Vakfı ile çeşitli sivil toplum kuruluşları, İsrail'in Gazze’deki işgaline ve Türkiye'de son dönemde yaşanan şiddet olaylarına dikkati çekmek amacıyla yürüyüş düzenledi.

İHH İnsani Yardım Vakfı ile çeşitli sivil toplum kuruluşları, İsrail'in Gazze’deki işgaline ve Türkiye'de son dönemde yaşanan şiddet olaylarına dikkati çekmek amacıyla yürüyüş düzenledi.

İHH İnsani Yardım Vakfı ile çeşitli sivil toplum kuruluşları, İsrail'in Gazze’deki işgaline ve Türkiye'de son dönemde yaşanan şiddet olaylarına dikkati çekmek amacıyla yürüyüş düzenledi.

İHH İnsani Yardım Vakfı ile çeşitli sivil toplum kuruluşları, İsrail'in Gazze’deki işgaline ve Türkiye'de son dönemde yaşanan şiddet olaylarına dikkati çekmek amacıyla yürüyüş düzenledi.

İHH İnsani Yardım Vakfı ile çeşitli sivil toplum kuruluşları, İsrail'in Gazze’deki işgaline ve Türkiye'de son dönemde yaşanan şiddet olaylarına dikkati çekmek amacıyla yürüyüş düzenledi.

İHH İnsani Yardım Vakfı ile çeşitli sivil toplum kuruluşları, İsrail'in Gazze’deki işgaline ve Türkiye'de son dönemde yaşanan şiddet olaylarına dikkati çekmek amacıyla yürüyüş düzenledi.

İHH İnsani Yardım Vakfı ile çeşitli sivil toplum kuruluşları, İsrail'in Gazze’deki işgaline ve Türkiye'de son dönemde yaşanan şiddet olaylarına dikkati çekmek amacıyla yürüyüş düzenledi.

İHH İnsani Yardım Vakfı ile çeşitli sivil toplum kuruluşları, İsrail'in Gazze’deki işgaline ve Türkiye'de son dönemde yaşanan şiddet olaylarına dikkati çekmek amacıyla yürüyüş düzenledi.

İHH İnsani Yardım Vakfı ile çeşitli sivil toplum kuruluşları, İsrail'in Gazze’deki işgaline ve Türkiye'de son dönemde yaşanan şiddet olaylarına dikkati çekmek amacıyla yürüyüş düzenledi.

İHH İnsani Yardım Vakfı ile çeşitli sivil toplum kuruluşları, İsrail'in Gazze’deki işgaline ve Türkiye'de son dönemde yaşanan şiddet olaylarına dikkati çekmek amacıyla yürüyüş düzenledi.