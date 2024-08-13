İhracat Akademisi Protokolü ile Nitelikli İnsan Kaynağı Yetiştirilecek

YÖK ve Ticaret Bakanlığı'ndan Önemli İşbirliği

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Ticaret Bakanlığı ile yapılan İhracat Akademisi İşbirliği Protokolü'nün temel amacının iş dünyasının ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını yetiştirmek olduğunu belirtti. Özvar, bu protokolün özellikle ihracat alanında ülke için katma değer üretme hedefine hizmet edeceğini vurguladı.

Protokol İmza Töreninde Önemli Açıklamalar

Bakanlıkta düzenlenen törende konuşan Özvar, Türkiye'nin ticaret, sanayi ve teknoloji alanında kaydettiği ilerlemeyi ve bunun devamlılığının tüm paydaşların ortak hedefi olduğunu belirtti. Özvar, rekabetçi ve yenilikçi bir dünya ortamında başarılı olmanın, iyi eğitimli genç nesillerle mümkün olduğunu ifade etti.

İhracat Sektörüne Katkı

Özvar, protokolün, Türkiye’nin eğitim ve ekonomi vizyonunu bir adım daha ileriye taşıyacağından emin olduğunu belirtti. "Yetişecek gençler, kendi işlerini kurmak ya da sektörde farklı firmalarda çalışarak ihracata katkı sunacaklar," dedi.

Pratik Uygulamaya Önem Verilecek

Akademinin, üniversitelerle iş birliği içinde çalışarak gençlerin ihracat uzmanlığı kazanmaları için teorik ve pratik eğitimler sunacağını belirten Özvar, bu yaklaşımın mezunların iş dünyasına adaptasyonunu hızlandıracağını vurguladı.

Uluslararası Rekabetin Önemi

Özvar, arttırılan eğitim kalitesinin, ülkenin küresel ticaret arenasındaki rekabet gücünü de artıracağını ifade etti. Protokolle birlikte akademik ve sektörel iş birliğinin güçleneceği ve yeni fırsatların doğacağı mesajını verdi.

Yükseköğretimde Doluluk Oranı

2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarını değerlendiren Özvar, devlet üniversitelerinin doluluk oranının %98.8 olduğunu hatırlatarak, Türkiye’nin yükseköğretim alanında önemli bir başarı gösterdiğini vurguladı.

Konuşmaların ardından Özvar ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat, protokolü imzaladı ve etkinlik hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

İhracata yönelik eğitim faaliyetlerinin sürdürüleceği İhracat Akademisi çalışmaları kapsamında Ticaret Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) arasında "İhracat Akademisi İş Birliği Protokolü", Bakanlık binasında düzenlenen törenle imzalandı. Törene, Ticaret Bakanı Ömer Bolat (sol 3) ve YÖK Başkanı Erol Özvar (sağ 3) da katıldı.

İhracata yönelik eğitim faaliyetlerinin sürdürüleceği İhracat Akademisi çalışmaları kapsamında Ticaret Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) arasında "İhracat Akademisi İş Birliği Protokolü", Bakanlık binasında düzenlenen törenle imzalandı. Törene, Ticaret Bakanı Ömer Bolat (sol 3) ve YÖK Başkanı Erol Özvar (sağ 3) da katıldı.

İhracata yönelik eğitim faaliyetlerinin sürdürüleceği İhracat Akademisi çalışmaları kapsamında Ticaret Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) arasında "İhracat Akademisi İş Birliği Protokolü", Bakanlık binasında düzenlenen törenle imzalandı. Törene, Ticaret Bakanı Ömer Bolat (sol 3) ve YÖK Başkanı Erol Özvar (sağ 3) da katıldı.

İhracata yönelik eğitim faaliyetlerinin sürdürüleceği İhracat Akademisi çalışmaları kapsamında Ticaret Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) arasında "İhracat Akademisi İş Birliği Protokolü", Bakanlık binasında düzenlenen törenle imzalandı. Törene, Ticaret Bakanı Ömer Bolat (sol 3) ve YÖK Başkanı Erol Özvar (sağ 3) da katıldı.

İhracata yönelik eğitim faaliyetlerinin sürdürüleceği İhracat Akademisi çalışmaları kapsamında Ticaret Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) arasında "İhracat Akademisi İş Birliği Protokolü", Bakanlık binasında düzenlenen törenle imzalandı. Törene, Ticaret Bakanı Ömer Bolat (sol 3) ve YÖK Başkanı Erol Özvar (sağ 3) da katıldı.

İhracata yönelik eğitim faaliyetlerinin sürdürüleceği İhracat Akademisi çalışmaları kapsamında Ticaret Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) arasında "İhracat Akademisi İş Birliği Protokolü", Bakanlık binasında düzenlenen törenle imzalandı. Törene, Ticaret Bakanı Ömer Bolat (sol 3) ve YÖK Başkanı Erol Özvar (sağ 3) da katıldı.

İhracata yönelik eğitim faaliyetlerinin sürdürüleceği İhracat Akademisi çalışmaları kapsamında Ticaret Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) arasında "İhracat Akademisi İş Birliği Protokolü", Bakanlık binasında düzenlenen törenle imzalandı. Törene, Ticaret Bakanı Ömer Bolat (sol 3) ve YÖK Başkanı Erol Özvar (sağ 3) da katıldı.

İhracata yönelik eğitim faaliyetlerinin sürdürüleceği İhracat Akademisi çalışmaları kapsamında Ticaret Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) arasında "İhracat Akademisi İş Birliği Protokolü", Bakanlık binasında düzenlenen törenle imzalandı. Törene, Ticaret Bakanı Ömer Bolat (sol 3) ve YÖK Başkanı Erol Özvar (sağ 3) da katıldı.

İhracata yönelik eğitim faaliyetlerinin sürdürüleceği İhracat Akademisi çalışmaları kapsamında Ticaret Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) arasında "İhracat Akademisi İş Birliği Protokolü", Bakanlık binasında düzenlenen törenle imzalandı. Törene, Ticaret Bakanı Ömer Bolat (sol 3) ve YÖK Başkanı Erol Özvar (sağ 3) da katıldı.

İhracata yönelik eğitim faaliyetlerinin sürdürüleceği İhracat Akademisi çalışmaları kapsamında Ticaret Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) arasında "İhracat Akademisi İş Birliği Protokolü", Bakanlık binasında düzenlenen törenle imzalandı. Törene, Ticaret Bakanı Ömer Bolat (sol 3) ve YÖK Başkanı Erol Özvar (sağ 3) da katıldı.

İhracata yönelik eğitim faaliyetlerinin sürdürüleceği İhracat Akademisi çalışmaları kapsamında Ticaret Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) arasında "İhracat Akademisi İş Birliği Protokolü", Bakanlık binasında düzenlenen törenle imzalandı. Törene, Ticaret Bakanı Ömer Bolat (sol 3) ve YÖK Başkanı Erol Özvar (sağ 3) da katıldı.

İhracata yönelik eğitim faaliyetlerinin sürdürüleceği İhracat Akademisi çalışmaları kapsamında Ticaret Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) arasında "İhracat Akademisi İş Birliği Protokolü", Bakanlık binasında düzenlenen törenle imzalandı. Törene, Ticaret Bakanı Ömer Bolat (sol 3) ve YÖK Başkanı Erol Özvar (sağ 3) da katıldı.

İhracata yönelik eğitim faaliyetlerinin sürdürüleceği İhracat Akademisi çalışmaları kapsamında Ticaret Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) arasında "İhracat Akademisi İş Birliği Protokolü", Bakanlık binasında düzenlenen törenle imzalandı. Törene, Ticaret Bakanı Ömer Bolat (sol 3) ve YÖK Başkanı Erol Özvar (sağ 3) da katıldı.

İhracata yönelik eğitim faaliyetlerinin sürdürüleceği İhracat Akademisi çalışmaları kapsamında Ticaret Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) arasında "İhracat Akademisi İş Birliği Protokolü", Bakanlık binasında düzenlenen törenle imzalandı. Törene, Ticaret Bakanı Ömer Bolat (sol 3) ve YÖK Başkanı Erol Özvar (sağ 3) da katıldı.

İhracata yönelik eğitim faaliyetlerinin sürdürüleceği İhracat Akademisi çalışmaları kapsamında Ticaret Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) arasında "İhracat Akademisi İş Birliği Protokolü", Bakanlık binasında düzenlenen törenle imzalandı. Törene, Ticaret Bakanı Ömer Bolat (sol 3) ve YÖK Başkanı Erol Özvar (sağ 3) da katıldı.

İhracata yönelik eğitim faaliyetlerinin sürdürüleceği İhracat Akademisi çalışmaları kapsamında Ticaret Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) arasında "İhracat Akademisi İş Birliği Protokolü", Bakanlık binasında düzenlenen törenle imzalandı. Törene, Ticaret Bakanı Ömer Bolat (sol 3) ve YÖK Başkanı Erol Özvar (sağ 3) da katıldı.

İhracata yönelik eğitim faaliyetlerinin sürdürüleceği İhracat Akademisi çalışmaları kapsamında Ticaret Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) arasında "İhracat Akademisi İş Birliği Protokolü", Bakanlık binasında düzenlenen törenle imzalandı. Törene, Ticaret Bakanı Ömer Bolat (sol 3) ve YÖK Başkanı Erol Özvar (sağ 3) da katıldı.

İhracata yönelik eğitim faaliyetlerinin sürdürüleceği İhracat Akademisi çalışmaları kapsamında Ticaret Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) arasında "İhracat Akademisi İş Birliği Protokolü", Bakanlık binasında düzenlenen törenle imzalandı. Törene, Ticaret Bakanı Ömer Bolat (sol 3) ve YÖK Başkanı Erol Özvar (sağ 3) da katıldı.

İhracata yönelik eğitim faaliyetlerinin sürdürüleceği İhracat Akademisi çalışmaları kapsamında Ticaret Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) arasında "İhracat Akademisi İş Birliği Protokolü", Bakanlık binasında düzenlenen törenle imzalandı. Törene, Ticaret Bakanı Ömer Bolat (sol 3) ve YÖK Başkanı Erol Özvar (sağ 3) da katıldı.

İhracata yönelik eğitim faaliyetlerinin sürdürüleceği İhracat Akademisi çalışmaları kapsamında Ticaret Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) arasında "İhracat Akademisi İş Birliği Protokolü", Bakanlık binasında düzenlenen törenle imzalandı. Törene, Ticaret Bakanı Ömer Bolat (sol 3) ve YÖK Başkanı Erol Özvar (sağ 3) da katıldı.

İhracata yönelik eğitim faaliyetlerinin sürdürüleceği İhracat Akademisi çalışmaları kapsamında Ticaret Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) arasında "İhracat Akademisi İş Birliği Protokolü", Bakanlık binasında düzenlenen törenle imzalandı. Törene, Ticaret Bakanı Ömer Bolat (sol 3) ve YÖK Başkanı Erol Özvar (sağ 3) da katıldı.