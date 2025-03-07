İİT Dışişleri Bakanları, Filistin Gelişmelerini Görüşmek Üzere Toplandı

İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları, Filistin'deki gelişmeleri ele almak amacıyla Cidde'de bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 07.03.2025 23:12
Güncelleme Tarihi: 07.03.2025 23:12
İİT Dışişleri Bakanları, Filistin Gelişmelerini Görüşmek Üzere Toplandı

İİT Dışişleri Bakanları Toplandılar

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları, Filistin'deki gelişmeleri görüşmek üzere olağanüstü bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantı, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde yapıldı.

Filistin Meselesinin Önemi Vurgulandı

Yetkililer, toplantıda İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırganlıkları ve Filistinlilerin zorla topraklarından edilmesi planlarını ele aldılar. Ayrıca, Filistin meselesinin İslam dünyasının temel sorunlarından biri olmaya devam ettiğine dair net bir mesaj verildi.

Gazze ile İlgili Tartışmalar

Toplantının gündeminde yer alan diğer bir konu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi ile ilgili ifadeleri oldu. Trump, 4 Şubat'ta yaptığı açıklamada, ABD'nin Gazze'yi devralacağını ve Filistinlilerin komşu ülkelerde yeni yerleşim alanlarına gitmelerinin daha iyi olacağına değinmişti. Çarpıcı bir şekilde, Trump ayrıca Gazze'yi Orta Doğu'nun Rivierası'na dönüştürmeyi planladığını ifade etti.

Ayrıca, Mısır’ın başkenti Kahire'de 4 Mart'ta düzenlenen olağanüstü Arap Birliği Zirvesi'nde, Filistinlilerin topraklarından edilmeden Gazze Şeridi'nin yeniden inşası için bir plan sunuldu ve bu plan üye ülkeler tarafından kabul edildi.

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