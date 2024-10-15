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İİT Heyeti, Çin'de Müslüman Toplumun Sorunlarını Görüştü

İslam İşbirliği Teşkilatı heyeti, Çinli yetkililerle Müslüman toplumun meselelerini ele aldı.

Yayın Tarihi: 15.10.2024 16:17
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 16:17
İİT Heyeti, Çin'de Müslüman Toplumun Sorunlarını Görüştü

İİT Heyeti, Çin İle Görüşmelerde Bulundu

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) heyeti, Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Deng Li ile başkent Pekin'de bir araya gelerek, ülkedeki Müslüman toplumun sorunlarını tartıştı.

Toplantının Detayları

İİT'den yapılan açıklamaya göre, Pekin yönetimi tarafından yapılan davetle, İİT'nin 26 üye ülkesinden genel sekreterlik ve Bağımsız Daimi İnsan Hakları Komisyonu temsilcileri de bu görüşmeye katıldı.

İkili İlişkiler ve İşbirliği

Görüşmede, İİT ve üye devletleri ile Çin arasındaki olumlu ilerlemelerin yanı sıra işbirliğinin artırılması için çeşitli yollar üzerinde duruldu. Ayrıca, Çin’deki Müslüman toplumun durumu da dahil olmak üzere ortak çıkarlar üzerinde sohbet edildi.

Yerel Yetkililerle Toplantılar

İİT heyetinin, Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Birleşik Cephe Çalışma Departmanı Din İşleri Bölümü'nden yetkililerle de bir araya gelmesi bekleniyor.

Planlanan Ziyaretler

İİT heyeti, Müslüman toplumun yaşam koşulları ve refahı hakkında daha fazla bilgi edinmek amacıyla Tiencin şehri ve Sincan Uygur Özerk Bölgesini ziyaret edecek.

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