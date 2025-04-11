İİT İslamofobi Temsilcisi Paçacı: Müslüman Karşıtlığı İnsan Hakları Meselesidir

İİT'nin Müslüman Karşıtlığına Dikkati

İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri'nin İslamofobi Özel Temsilcisi Mehmet Paçacı, Müslüman karşıtlığına dair önemli açıklamalarda bulundu. Paçacı, bu sorunların aslında bir insan hakları meselesi olduğunu belirtti.

Gözlemevi Kuruldu

Paçacı, İslamofobi'nin takip edilmesi amacıyla İslam İşbirliği Teşkilatı tarafından bir gözlemevi kurulduğunu ifade etti. Bu gözlemevi, dünyadaki İslamofobik olayları belgeleyerek ilgili mercilere katkı sunmayı hedefliyor.

Paçacı'nın açıklamaları, Müslüman karşıtlığı ile mücadelede atılan adımların önemini ve bu konunun uluslararası platformda dikkat çekilmesi gereken bir mesele olduğunu gözler önüne seriyor.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olarak yer aldığı, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Antalya Diplomasi Forumu'na katılan İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri'nin İslamofobi Özel Temsilcisi Mehmet Paçacı, AA muhabirine, Batılı ülkelerdeki Müslüman karşıtlığıyla mücadele konusunda açıklamalarda bulundu.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olarak yer aldığı, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Antalya Diplomasi Forumu'na katılan İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri'nin İslamofobi Özel Temsilcisi Mehmet Paçacı, AA muhabirine, Batılı ülkelerdeki Müslüman karşıtlığıyla mücadele konusunda açıklamalarda bulundu.