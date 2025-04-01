İİT, İsrail'in Batı Şeria'da İşgali Genişletecek Yol Yapım Kararına Tepki Gösterdi

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsrail güvenlik kabinesi tarafından onaylanan Doğu Kudüs ve Batı Şeria'daki işgali genişletecek yol yapım kararını şiddetle kınadı.

İİT’den yapılan açıklamada, İsrail’in bu adımının ultra uluslararası hukukun ve ilgili Birleşmiş Milletler kararlarının açık bir ihlali olduğu belirtildi. Açıklamada, Maale Adumim yerleşim biriminin Kudüs'e ilhak edilmesi ve bu yerleşim birimi çevresindeki Filistin beldelerinin Kudüs'ten izolesini amaçlayan bu adımın, iki devletli çözüm perspektifini tehlikeye attığı uyarısında bulunuldu.

Uluslararası toplumu ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ni, İsrail’in tüm yerleşim, ilhak, zorunlu göç ve soykırım politikalarını durdurması için harekete geçmeye ve hesap verebilirlik mekanizmalarını devreye sokmaya davet eden açıklamada, İsrail'in Batı Şeria'daki işgali genişletecek yol yapım kararı kınandı.

Aynı zamanda, uluslararası hukuku sürekli ihlal etmesi nedeniyle İsrail'e uluslararası yaptırımlar uygulanması talep edildi.

İsrail'den Batı Şeria'da Yol Yapım Kararı

İsrail Başbakanlık Ofisi, kabinenin işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan ve Kudüs'ün 7 kilometre doğusunda yer alan Maale Adumim yerleşim birimi çevresine yol yapım kararını onayladığını bildirmişti. Karara göre, Azeriye ile Zaim ve Azeriye ile Maale Adumim arasında alternatif yolların açılması planlanıyor.

Böylece, Filistinlilerin Maale Adumim yerleşimine giden yolları kullanmalarının önüne geçilmesi ve bu yolların yalnızca Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin kullanımına sunulması öngörülmektedir. İsrail basını ise bu kararın, İsrail’in bölgeyi ilhak etmesinin yolunu açacağı yorumunda bulunuyor.