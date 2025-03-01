İİT, İsrail'in UNRWA Yasağını Reddetti

İslam İşbirliği Teşkilatı, İsrail'in UNRWA'nın çalışmalarını yasaklayan yasalarını geçersiz ilan etti.

Yayın Tarihi: 01.03.2025 20:23
Güncelleme Tarihi: 01.03.2025 20:23
İİT, İsrail'in UNRWA Yasağını Reddetti

İİT, İsrail'in UNRWA Üzerindeki Baskısını Kınıyor

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsrail'in Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı olan UNRWA'nın çalışmalarını yasaklayan kanunlarını "geçersiz ve hükümsüz" olarak nitelendirerek reddetti.

Yapılan yazılı açıklamaya göre, İİT, Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası örgütlerin işgal altında bulunan Filistin topraklarındaki varlığına ve faaliyetlerine dair İsrail'in yükümlülüklerine ilişkin hukuki görüş bildirme prosedürleri çerçevesinde Uluslararası Adalet Divanı'na bir dilekçe sundu.

Dilekçede, İsrail'in uyguladığı yasaların UNRWA'nın 30 Ocak 2025 tarihi itibarıyla işgal altındaki Filistin topraklarında çalışmalarını engellediği belirtilerek, bu yasal çabaların önemine vurgu yapıldı. Ayrıca, İİT'nin UNRWA'ya kararlı desteği sürdüreceği yeniden ifade edildi.

İsrail'in UNRWA'ya Yönelik Yasaklama Kararı

İsrail Meclisi, Ekim 2024'te UNRWA'nın işgal altındaki Doğu Kudüs'ün yanı sıra İsrail'deki faaliyetlerine son vermesini hedefleyen yasa tasarısını kabul etmişti. Bu yasa, 1 Şubat itibarıyla yürürlüğe girdi ve UNRWA'nın BM çalışanları ile yerel çalışanlarının Doğu Kudüs'ü terk etmelerine neden oldu.

UNRWA'nın faaliyetlerinin sona ermesinin, Filistin topraklarındaki yaklaşık 2,5 milyon mülteci için olumsuz sonuçlar doğurabileceğinden endişe ediliyor. ABD Başkanı Donald Trump da 4 Şubat'ta, ülkesinin UNRWA ile BM İnsan Hakları Konseyi'nden geri çekilmesine dair başkanlık kararnamesini imzaladı.

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