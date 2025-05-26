İİT Temsilcisi Paçacı: Ayrımcı Politikalar Müslümanları Marjinalleştiriyor

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) İslamofobi Özel Temsilcisi Büyükelçi Prof. Dr. Mehmet Paçacı, ayrımcı politikalar ve yabancı düşmanı retoriğin dünya genelindeki Müslümanları marjinalleştirdiğini ifade etti.

Azerbaycan’ın ev sahipliğinde düzenlenen, Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu "3. Uluslararası İslamofobi’yle Mücadele Konferansı", "İslamofobi Odakta: Önyargıları Ortaya Çıkarmak ve Damgalamaları Yok Etmek" temasıyla Bakü’de devam ediyor.

Konferansta konuşan Paçacı, İslamofobi’nin izole bir olgu olmadığını, nefret suçlarından, ayrımcı politikalara, medyada ve siyasi söylemlerde yer alan olumsuz stereotiplere kadar çeşitli biçimlerde kendini gösterdiğini belirtti.

İslamofobi'nin farklı tezahürlerinin yalnızca Müslüman toplulukların güvenliğini tehdit etmekle kalmayıp, toplumsal uyum ve çoğulculuk ilkelerini de zedelediğini vurgulayan Paçacı, "Ayrımcı politikalar, yabancı düşmanı retorik ve kurumsal ön yargılar, dünya genelindeki Müslümanları marjinal hale getirdi" dedi.

İİT, Eşitlik İçin Mücadele Ediyor

Paçacı, Müslümanların ayrımcı seyahat yasakları, iş yerinde taciz ve nefret kaynaklı şiddet suçları gibi çok boyutlu saldırılarla karşı karşıya kaldığını anlatarak, "Müslümanlar, onurlarına, kimliklerine, haklarına ve güvenliklerine yönelik çok boyutlu bir saldırıyla karşı karşıya" ifadelerini kullandı.

İslamofobi'nin ırkçılık, cinsiyetçilik ve yabancı düşmanlığı ile nasıl kesiştiğine dair belgelere de dikkat çeken Paçacı, bu durumun bir baskı ağı oluşturduğunu belirtti. Özellikle başörtüsü takan Müslüman kadınların birleşik bir ayrımcılığa maruz kaldığını, mülteci toplulukların ise hem İslamofobik hem de göçmen karşıtı düşmanlıkla mücadele ettiğini ifade etti.

Paçacı, İİT'nin aşırı sağcı radikalizmin artan etkisine dair ciddi kaygıları olduğunu belirterek, sadece İslamofobi'yi kınamanın ötesine geçilmesi ve adalet ile eşitlik ilkesini savunan bir ortam oluşturma gereğini vurguladı. İİT'nin bu hayali hedefe ulaşmak için uluslararası toplum ile birlikte çalışma kararlılığını sürdürdüğünü de sözlerine ekledi.

İslamofobi Müslümanların Azınlık Olduğu Toplumlarda Daha Keskin

Konferansın bir diğer konuşmacısı IRCICA Genel Direktörü Büyükelçi Prof. Dr. Mahmud Erol Kılıç, Müslümanların kimliklerinden dolayı nefret söylemi, olumsuz ayrımcılık ve şiddet içeren vakaların arttığını belirtirken, bu durumu medya kanalları aracılığıyla yayılan İslam karşıtı ifadelerle ilişkilendirdi.

Kılıç, İslamofobi'nin Müslümanların azınlık olduğu toplumlarda daha keskin bir şekilde görüldüğüne dikkati çekti ve olumsuz ön yargıların yanı sıra ayrımcılık, taciz ve hoşgörüsüzlük ifadelerinin arttığını ifade etti.

Bu tacizlerin Müslümanların dini ve kültürel kimliklerini hedef aldığını vurgulayan Kılıç, IRCICA'nın doğru bir İslam imajı sunmak için düzenlediği geniş kapsamlı faaliyetleri aktardı. Kültürler arası öğrenme ve etkileşimi teşvik eden etkinlikler düzenlendiğini belirtti.

Azerbaycan’ın ev sahipliğinde düzenlenen ve Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu “3. Uluslararası İslamofobi’yle Mücadele Konferansı”, “İslamofobi Odakta: Önyargıları Ortaya Çıkarmak ve Damgalamaları Yok Etmek” temasıyla Bakü’de devam ediyor. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) İslamofobi Özel Temsilcisi Büyükelçi Prof. Dr. Mehmet Paçacı (sol 3), programda konuşma yaptı.

Azerbaycan’ın ev sahipliğinde düzenlenen ve Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu “3. Uluslararası İslamofobi’yle Mücadele Konferansı”, “İslamofobi Odakta: Önyargıları Ortaya Çıkarmak ve Damgalamaları Yok Etmek” temasıyla Bakü’de devam ediyor. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) İslamofobi Özel Temsilcisi Büyükelçi Prof. Dr. Mehmet Paçacı (sol 3), programda konuşma yaptı.