İİT Toplantısında Filistin Politikasına Güçlü Destek

İİT, Filistinlilerin yerinden edilmesine karşı durarak Gazze'nin yeniden inşası için destek vereceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 08.03.2025 03:59
Güncelleme Tarihi: 08.03.2025 03:59
İİT Toplantısında Filistin Politikasına Güçlü Destek

İİT Dışişleri Bakanları Toplantısı Suudi Arabistan’da Gerçekleşti

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi, Filistin’deki gelişmeleri değerlendirmek üzere Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde olağanüstü bir toplantı düzenledi. Bu toplantıda, Filistinlilerin yerinden edilmesinin reddedilmesi ve Arap dünyasının Gazze Şeridi’ni yeniden inşa etme planına destek vurgusu ön plana çıktı.

İİT Genel Sekreteri’nden Önemli Açıklamalar

İİT Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha, toplantıda yaptığı konuşmada, Filistin halkının topraklarında kalma haklarını desteklemenin yanı sıra, Arap Birliği Zirvesi'nde kabul edilen Gazze’nin yeniden inşa planını da desteklediklerini belirtti. Taha, bu planın iki devletli çözüm vizyonuna ulaşmak için ortak ve gerçekçi bir siyasi ve ekonomik yol sunduğunu ifade etti.

İşgal ve Mülteci Sorununa Dikkat Çekildi

Genel Sekreter Taha, İsrail’in kabul edilemez icraatları ve Filistinli mülteci davasını tasfiye etme girişimlerine karşı uyarılarda bulunarak, toplantının işgalci güç İsrail’in günlük suçları ve ilhak planları doğrultusunda gerçekleştiğini belirtti. Bu durumun, Filistin davasını ciddi bir tehdit altında bıraktığını da sözlerine ekledi.

Ateşkes ve Yeniden Yapılanma Çağrısı

Taha, Gazze’de sürdürülebilir bir ateşkes sağlanması, İsrail güçlerinin Gazze’nin tamamından çekilmesi, insani yardımların ulaştırılması ve yerinden edilmiş kişilerin evlerine dönmelerine yardımcı olunması için daha yoğun çabaların gösterilmesi gerektiğinin altını çizdi. Ayrıca, Filistin hükümetine yeterli imkanların sağlanması, Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs’ü kapsayan Filistin topraklarının birliğinin korunması ve Filistinliler için uluslararası koruma sağlanması konularında çağrılarda bulundu.

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