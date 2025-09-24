IKBY, Biri Hariç Tüm Şirketlerle Petrol İhracatı Anlaşması İmzaladı

Bakanlık: Gerekli belgeler gönderildi, karar bekleniyor

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Doğal Kaynaklar Bakanlığı, petrol ihracatının başlaması için yerli ve yabancı şirketlerle anlaşma imzalandığını duyurdu.

Açıklamada, IKBY Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın tüm sorumlulukları yerine getirdiği ve biri hariç tüm yerli ve yabancı şirketlerle anlaşmaların yapıldığı belirtildi. Gerekli belgelerin Irak Petrol Bakanlığına gönderildiği kaydedildi.

Bakanlık ayrıca, anlaşmayı imzalamayan yabancı şirketin petrol akış sürecini etkilemeyeceğini vurguladı ve petrol akışının en kısa sürede başlaması için Irak Petrol Bakanlığının kararının beklendiğini ifade etti.

Paris tahkimi ve ekonomik etkiler

Paris’teki uluslararası tahkim mahkemesi, 25 Mart 2023 tarihinde verdiği kararla IKBY’den ve Kerkük’ten petrolün Ceyhan Limanı üzerinden ihracatını durdurmuştu.

IKBY Başbakanı Mesrur Barzani, 25 Haziran’da yaptığı açıklamada bu kararın yol açtığı ekonomik kayıplara dikkat çekti. Barzani, "Bu durum, Irak’a 25 milyar doların üzerinde zarar verdi. Şimdiye kadar merkezi hükümet, petrol ihracatının durdurulmasından kaynaklanan ekonomik kayıplar için IKBY halkının zararını telafi etmedi ve bu karar nedeniyle IKBY’de petrol üretimi önemli ölçüde düştü" ifadelerini kullandı.