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IKBY'de Milletvekili Seçimleri Tamamlandı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde milletvekili seçimleri sona erdi, katılım oranı ve sonuçlar merakla bekleniyor.

Yayın Tarihi: 20.10.2024 18:14
Güncelleme Tarihi: 20.10.2024 18:14
IKBY'de Milletvekili Seçimleri Tamamlandı

IKBY'de Milletvekili Seçimleri Sona Erdi

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) yaklaşık iki yıldır ertelenen milletvekili seçimleri için oy verme süreci tamamlandı. Seçimlerde, 2 milyon 683 bin 618 seçmenin oy kullanma hakkı bulunuyordu. Oy verme işlemi saat 18.00'de sona erdi.

Seçim İstatistikleri ve Katılım Oranı

Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu tarafından denetlenen seçimlerdeki adaylar arasında 368'i kadın olmak üzere toplamda 1191 kişi yer aldı. IKBY Meclisinde, toplamda 5’i Türkmenler, Hristiyanlar ve Ermenilere ayrılan kota dahil olmak üzere 100 sandalye bulunuyor.

Bugün yapılan seçimlerde, saat 12.00 itibarıyla katılım oranının yüzde 31 olduğu bildirilmişti. Cuma günü ise özel oylama sürecinde 215 bin 960 güvenlik memurunun katılımıyla gerçekleştirilen oylamada katılım oranı yüzde 97 olarak gerçekleşmişti.

Geçmiş Seçimlere Kıyasla Değişiklikler

IKBY'nin 2018 yılındaki milletvekili seçimlerine katılım oranı yüzde 59,8 olmuştu. Seçim Komisyonu, bugünkü seçimlerin ardından katılım oranını açıklamasını bekliyor. Seçim sonuçlarının Bağdat’taki merkeze gönderileceği ve genel seçimlerin tamamlanmasının ardından 24 saat içinde ilk sonuçların açıklanacağı bilgisi verildi.

Kota Sistemi ve Geçmiş Seçim Uygulamaları

IKBY’de her 4 yılda bir yapılması gereken milletvekili seçimleri son olarak 30 Eylül 2018 tarihinde gerçekleştirilmişti. 111 sandalyeli meclis için yarışan partilerden, Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) 45, Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) 21, Değişim Hareketi 12, Yeni Nesil Hareketi 8, Adalet Toplumu Partisi (Komel) 7, Yekgirtu'nun yer aldığı Islaha Doğru Koalisyonu 5, Azadi ve Modern listeleri birer milletvekili çıkarmıştı.

T Türkmenistanlar için 5, Hristiyanlar için de 6 milletvekilinin ayrıldığı kota sistemi, Irak Federal Mahkemesi'nin 21 Şubat'ta aldığı kararla meclisteki koltuk sayısının 100'e düşürülmesiyle değişti. 21 Mayıs'ta Irak Yüksek Yargı Konseyi, 100 sandalyeli mecliste Türkmenler, Hristiyanlar ve Ermenilere toplamda 5 kişilik kota ayrılması yönünde bir karar aldı.

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