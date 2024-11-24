IKBY Milletvekili Seçimleri Resmi Olarak Onaylandı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) kapsamında yaklaşık 2 yıl gecikmeli olarak gerçekleştirilen milletvekili seçimlerinin sonuçları resmi olarak onaylandı. 20 Ekim'de yapılan seçimlerin nihai sonuçlarının onayı, Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu tarafından duyuruldu.

30 Ekim'de açıklanan sonuçların ardından, IKBY Başkanlığının Meclisin ilk oturum tarihi belirlemesi bekleniyor. Meclis'in ilk oturumuna ise en yaşlı milletvekili başkanlık edecek.

Seçim sonuçlarının onaylanmasının ardından, en çok oyu alan birinci partinin hükümet kurması için 90 günlük bir süreye sahip olduğu belirtildi.

Katılım oranı %72,6 olarak açıklanan seçim sonuçlarına göre, 100 sandalyeli Meclis'te partilerin dağılımı şu şekildedir: KDP 39, KYB 23, Yeni Nesil Hareketi 15, Kürdistan İslami Birlik Partisi (Yekgirtu) 7, Kürdistan Adalet Toplumu Partisi (Komel) 3, Halwest (Duruş) Hareketi 4, Halk Cephesi 2, Goran 1 ve Kürdistan İttifakı Grubu 1 sandalye kazanmıştır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.