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İki Ayrı Organize Suç Örgütüne Yönelik 'KUYU-36' Operasyonunda 157 Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, 'KUYU-36' operasyonlarında 157 kişinin yakalandığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 14.10.2024 16:07
Güncelleme Tarihi: 14.10.2024 16:07
İki Ayrı Organize Suç Örgütüne Yönelik 'KUYU-36' Operasyonunda 157 Şüpheli Yakalandı

KUYU-36 Operasyonları: 157 Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, iki ayrı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen 'KUYU-36' operasyonları sonucunda 157 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonlar

Yerlikaya, sosyal medya üzerindeki paylaşımında, hakkında Interpol tarafından kırmızı bültenle arama kararı bulunan ve liderleri yurtdışında tutuklu bulunan B.B. ve B.C.G. ile ilişkilendirilen iki ayrı suç örgütünün hedef alındığını bildirdi.

Milletin huzurunu tehdit eden suç unsurlarının peşini bırakmayacaklarını belirten Yerlikaya, organize suçlarla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğinin altını çizdi.

Yakalananların Suçları ve Ele Geçirilen Malzemeler

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından yapılan araştırmalar sonucunda birçok suç eylemine karıştığı belirlenen şüphelilerin kasten öldürme, yaralama, yağma, silah ticareti gibi suçlardan soruşturma altında olduğu aktarıldı.

Bakan Yerlikaya, operasyonlar neticesinde elde edilen sonuçları şu şekilde paylaştı: "40 ruhsatsız tabanca, 10 otomatik tabanca, 5 pompalı tüfek, 3 AK 47 tarzı tüfek, 2 el bombası, 2 çelik yelek, uyuşturucu maddeler ve yüksek miktarda döviz ile Türk Lirası ele geçirildi." Ayrıca, operasyonun başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesinde emeği geçen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına ve kahraman polislere teşekkür etti.

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