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İki Şehrin Rüyası: Birlik Vakfı'nda Sanatla Barış Mesajı

Kadriye Gedik ve Sevkan Hamurcu'nun eserleri, İstanbul ile Kudüs'ün kardeşliğini ve özgürlük arzusunu yansıtıyor.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 18:40
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 18:42
İki Şehrin Rüyası: Birlik Vakfı'nda Sanatla Barış Mesajı

İki Şehrin Rüyası Sergisi Sanatseverlerle Buluştu

Sanat dünyasının önemli isimlerinden Kadriye Gedik ve Sevkan Hamurcu'nun eserleri, Birlik Vakfı Sergi Salonu'nda "İki Şehrin Rüyası" ismiyle sergilendi.

Serginin Teması: Kudüs ve Ayasofya

Ressam Kadriye Gedik, sergiye dair yaptığı açıklamada, İstanbul'un doğal güzelliklerinin yanı sıra Ayasofya’nın derin anlamına odaklandıklarını dile getirdi. “Ayasofya'nın yaşadığı tutsaklık, Kudüs'ün özgürlük arzusunu sembolize ediyor.” dedi.

Filistin'in Durumu ve Umut

Filistin'deki esaret durumuna dikkat çeken Gedik, "Kudüs'ü baharını bekleyen, çiçeklerin açtığı bir yer olarak resmettik." ifadelerini kullandı. Bu eserlerin bir dua niteliği taşıdığını dile getiren Sevkan Hamurcu ise, "Sanatımızla Filistin'de yaşananları unutmadığımızı gösteriyoruz." dedi.

Öğretmenlerinin Etkisi

Resim sanatında kendilerine ilham veren İlhami Atalay hocasının katkılarını da vurgulayan Gedik, "Her şeyin yaradılışın bir parçası olduğunu hatırlatmasını unutmadık." diyerek, sanatın ruhunu ortaya koyduklarını belirtti.

Sergi Ziyaretçileri Bekliyor

"İki Şehrin Rüyası" sergisi, 14 Ağustos tarihine kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak. Bu sergi, sanatın evrensel barış mesajını taşıdığı önemli bir etkinlik olarak öne çıkıyor.

Kadriye Gedik ve Sevkan Hamurcu'nun eserlerinden oluşan "İki Şehrin Rüyası" resim sergisi...

Kadriye Gedik ve Sevkan Hamurcu'nun eserlerinden oluşan "İki Şehrin Rüyası" resim sergisi, Çemberlitaş'ta bulunan Birlik Vakfı Sergi Salonu'nda açıldı. Ressam Kardiye Gedik (solda) ve ressam Sevkan Hamurcu (sağda) AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Kadriye Gedik ve Sevkan Hamurcu'nun eserlerinden oluşan "İki Şehrin Rüyası" resim sergisi...

Kadriye Gedik ve Sevkan Hamurcu'nun eserlerinden oluşan "İki Şehrin Rüyası" resim sergisi, Çemberlitaş'ta bulunan Birlik Vakfı Sergi Salonu'nda açıldı. Ressam Kardiye Gedik (solda) ve ressam Sevkan Hamurcu (sağda) AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Kadriye Gedik ve Sevkan Hamurcu'nun eserlerinden oluşan "İki Şehrin Rüyası" resim sergisi...

Kadriye Gedik ve Sevkan Hamurcu'nun eserlerinden oluşan "İki Şehrin Rüyası" resim sergisi, Çemberlitaş'ta bulunan Birlik Vakfı Sergi Salonu'nda açıldı. Ressam Kardiye Gedik (solda) ve ressam Sevkan Hamurcu (sağda) AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Kadriye Gedik ve Sevkan Hamurcu'nun eserlerinden oluşan "İki Şehrin Rüyası" resim sergisi...

Kadriye Gedik ve Sevkan Hamurcu'nun eserlerinden oluşan "İki Şehrin Rüyası" resim sergisi, Çemberlitaş'ta bulunan Birlik Vakfı Sergi Salonu'nda açıldı. Ressam Kardiye Gedik (solda) ve ressam Sevkan Hamurcu (sağda) AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Kadriye Gedik ve Sevkan Hamurcu'nun eserlerinden oluşan "İki Şehrin Rüyası" resim sergisi...

Kadriye Gedik ve Sevkan Hamurcu'nun eserlerinden oluşan "İki Şehrin Rüyası" resim sergisi, Çemberlitaş'ta bulunan Birlik Vakfı Sergi Salonu'nda açıldı. Ressam Kardiye Gedik (solda) ve ressam Sevkan Hamurcu (sağda) AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Kadriye Gedik ve Sevkan Hamurcu'nun eserlerinden oluşan "İki Şehrin Rüyası" resim sergisi...

Kadriye Gedik ve Sevkan Hamurcu'nun eserlerinden oluşan "İki Şehrin Rüyası" resim sergisi, Çemberlitaş'ta bulunan Birlik Vakfı Sergi Salonu'nda açıldı. Ressam Kardiye Gedik (solda) ve ressam Sevkan Hamurcu (sağda) AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Kadriye Gedik ve Sevkan Hamurcu'nun eserlerinden oluşan "İki Şehrin Rüyası" resim sergisi...

Kadriye Gedik ve Sevkan Hamurcu'nun eserlerinden oluşan "İki Şehrin Rüyası" resim sergisi, Çemberlitaş'ta bulunan Birlik Vakfı Sergi Salonu'nda açıldı. Ressam Kardiye Gedik (solda) ve ressam Sevkan Hamurcu (sağda) AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

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