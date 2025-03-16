İklim Değişikliği: Mersin Körfezi ve Doğu Karadeniz Iki Kat Sıcaklaşıyor

ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü'nden Önemli Uyarılar

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Barış Salihoğlu, iklim değişikliğinin Türkiye'nin çevresindeki denizlerde etkilerinin ciddi boyutlara ulaştığını ifade etti. Gazetecilere yaptığı açıklamalarda, denizlerdeki sıcaklık artışlarının dünya ortalamasının 1,5 derece olduğunu, ancak Mersin Körfezi ve Doğu Karadeniz'de bu artışın 2,5 dereceyi bulduğunu belirtti.

Deniz Isınması ve Ekosistem Değişiklikleri

Prof. Dr. Salihoğlu, denizlerdeki sıcaklığın arttığını, bu durumun buharlaşmayı ve tuzluluğu artırdığını söyledi. Ayrıca deniz akıntılarında yaşanan değişikliklerin, Karadeniz’deki doğal mekanizmaları etkilediğini vurguladı: "Mersin Körfezi'nde ve açıklarındaki soğuk su oluşumlarının azaldığını gözlemliyoruz. Bunun yanı sıra, 'Okyanus asitlenmesi' dediğimiz denizlerdeki asit oranındaki artış da ekosistemi olumsuz etkiliyor."

Aşırı Hava Olayları ve Yangın Riski

Salihoğlu, aşırı yağışların ardından gerçekleşen kuraklık durumunun "Kırbaç etkisi" yaratabileceğine dikkat çekerek, bu durumun bitki örtüsünün aşırı büyümesine neden olduğunu ve sonrasında yangın riskini artırdığını kaydetti. 2024'ün, tarihin en sıcak yılı olacağına dair uyarılarda bulunarak, "Düşük nemli topraklarda yangın riskinin artacağını öngörüyoruz. Bu nedenle tarımsal faaliyetlerimizi ve yangın önlem planlarımızı buna göre yeniden gözden geçirmemiz gerekiyor." dedi.

Gelecek İçin Alınması Gereken Önlemler

Son olarak, Salihoğlu, Türkiye'nin Karadeniz Bölgesi'nde aşırı yağışların artış göstereceğini öngörerek, bu duruma karşı çeşitli önlemler alınması gerektiğini açıkladı. "Aşırı yağışların etkisi ile mücadele edebilmek için, iklim değişikliği ile ilgili stratejilerimizi gözden geçirmeliyiz." şeklinde konuştu.

Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Erdemli Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Barış Salihoğlu, iklim değişikliğine bağlı olarak denizlerde görülen sıcaklık artışına ilişkin gazetecilere açıklama yaptı.

Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Erdemli Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Barış Salihoğlu, iklim değişikliğine bağlı olarak denizlerde görülen sıcaklık artışına ilişkin gazetecilere açıklama yaptı.