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İklim Değişimi ve Su Yönetimi: CHP'li Zeybek'in Uyarıları

CHP'li Gökan Zeybek, su kıtlığına karşı önlemler alındığını vurgulayarak, depremden sonra su ihtiyaçlarının önemine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 25.09.2024 13:04
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 13:15
İklim Değişimi ve Su Yönetimi: CHP'li Zeybek'in Uyarıları

İklim Değişimine Uyumda Su Yönetimi Çalıştayı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen "İklim Değişimine Uyumda Su Yönetimi Çalıştayı"nda önemli değerlendirmelerde bulundu. Zeybek, gelecekte su kıtlığının daha da artacağına dikkat çekerek, CHP'li belediyelerin bu konuda gerekli önlemleri aldığını belirtti.

Su Kıtlığına Dikkat Çekti

Zeybek, iklim değişikliğinin etkileriyle birlikte Türkiye'de suyun az olduğu bölgelerden göç hareketleri yaşandığını ifade etti. "Önümüzdeki yıllarda su kıtlığı daha fazla hissedilecek. CHP'li belediyeler olarak bu konuda hazırlığımız ön planda," dedi.

Afetlere Dayanıklı Kentler Gerekiyor

Olası bir deprem sonrası insanların en acil ihtiyaçlarının içme suyu ve tuvalet olduğunu hatırlatan Zeybek, deprem riski taşıyan bölgelerde bu ihtiyaçların karşılanmasına yönelik çalışmalar yürüttüklerini vurguladı.

Temiz İçme Suyu Erişimi Sorunu

Deprem bölgesinde hâlâ içme suyu sıkıntısı yaşandığına dikkat çeken Zeybek, "CHP'li belediyeler, yardım alanında el birliği yaparak bu sorunları aşmaya çalışıyor," diye ekledi.

Siyaset ve Yerel Yönetim İlişkisi

Zeybek, yerel yöneticilerin siyasetteki rakiplerinin sadece politik adaylar olduğunu belirterek, yargı mercilerinin bu sürece müdahil olmaması gerektiğini ifade etti. "Siyaset çerçevesinde adil bir yarış olmalı; yoksa demokrasimize zarar verilir," şeklinde konuştu.

Antalya'nın Su Yönetimi

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de çalıştayda yaptığı konuşmada, Antalya'da 1 milyon 515 bin aboneye kesintisiz su sağladıklarını aktardı. %98'lik su temininin yeraltı sularından yapıldığını belirten Böcek, "İklim değişikliğine yönelik yağmur suyu yönetimine ağırlık veriyoruz. Kapalı devre sulama tesis sayımızı 25’e çıkardık," dedi.

Çalıştay, iklim değişikliği ile su yönetimi konularında çözüm önerilerinin tartışılacağı bir ortam sunarak devam edecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 14 büyükşehir belediyesinden yetkililerin...

Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 14 büyükşehir belediyesinden yetkililerin katılımıyla "Su ve Kanalizasyon İdareleri İklim Değişimine Uyumda Su Yönetimi Çalıştayı" düzenlendi. Çalıştaya katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, konuşma yaptı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 14 büyükşehir belediyesinden yetkililerin...

Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 14 büyükşehir belediyesinden yetkililerin katılımıyla "Su ve Kanalizasyon İdareleri İklim Değişimine Uyumda Su Yönetimi Çalıştayı" düzenlendi. Çalıştaya katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, konuşma yaptı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 14 büyükşehir belediyesinden yetkililerin...

Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 14 büyükşehir belediyesinden yetkililerin katılımıyla "Su ve Kanalizasyon İdareleri İklim Değişimine Uyumda Su Yönetimi Çalıştayı" düzenlendi. Çalıştaya katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, konuşma yaptı.

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