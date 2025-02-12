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İklim Elçileri Eğitim Kampı Antalya'da Devam Ediyor

Antalya'da düzenlenen İklim Elçileri Eğitim Kampı, gençlerin iklim değişikliği ile mücadeledeki rolünü güçlendiriyor.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 13:16
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 13:16
İklim Elçileri Eğitim Kampı Antalya'da Devam Ediyor

İklim Elçileri Eğitim Kampı Antalya'da Başladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "İklim Elçileri Hareketi" kapsamında, Türkiye’nin farklı üniversitelerinden seçilen iklim elçisi gençler, Antalya'da bir araya geldi.

Antalya'da Eğitimler Yapılıyor

Konyaaltı ilçesindeki bir otelde düzenlenen İklim Elçileri Eğitim Kampı'nda, iklim değişikliğinin etkileri tartışıldı. Kamp boyunca sunulan kapasite geliştirme eğitimleri ile iklim değişikliğinin bilimsel temelleri, uyum politikaları, müzakereler, karbon fiyatlandırma ve yeşil finansman gibi konular ele alındı.

Kamp, iklim değişikliği ile mücadelede katılımcıların kapasitelerini artırmaya yönelik eğitimler, grup çalışmaları ve çeşitli etkinliklerle sona erecek.

Gençlerin Aktif Rolü

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürü Kasım Yenigün, programın iklim değişikliğinin etkilerini görmek ve çözüm sürecine katılmak amacıyla başlatıldığını belirtti. Gençlerin, iklim değişikliğini önlemek adına projeler geliştirmeye çalıştığını görmekten memnun olduğunu ifade etti.

Yenigün, iklim değişikliğinin en çok doğal kaynakları etkilediğini vurgulayarak, "Özellikle toprak kaynaklarının korunması, çölleşmeye giden süreçlerin dengelemesi için kritik adımlar atmalıyız. Ağaçlandırma, bu aşamada en önemli konulardan biridir," dedi.

İklim Krizi Üzerine Değerlendirmeler

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İklim Değişikliği Başkan Yardımcısı Orhan Solak, iklim krizinin küresel bir sorun haline geldiğini belirtti. 2024 yılının tarihin en sıcak yılı olacağına dikkat çekerek, iklim krizinin "kaynama" denilen bir dönemden geçtiğini ifade etti.

208 üniversiteden gelen gençlerle uzun vadeli çalışmalar üzerinde konuştuklarını aktaran Solak, politika belirleme süreçlerine gençlerin katılımını sağlamaya yönelik çabaların sürdüğünü vurguladı.

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