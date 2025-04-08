İklim Kanunu Teklifi: Çevre Bakanlığı'nın Cevapladığı 14 Soru

İklim Kanunu Teklifi Hakkında Bilgiler

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Türkiye'nin ilk İklim Kanunu Teklifi ile ilgili merak edilenleri kapsamlı bir şekilde 14 soruda yanıtladı.

Bakanlığın açıklamalarına göre, 20 madde, 2 geçici madde ve 3 farklı kanunda değişiklik içeren bu teklifle, iklim değişikliğiyle mücadele yasal bir zemine kavuşacak.

Kanunun Hedefleri

Teklif ile, iklim değişikliği kaynaklı afetlerin etkilerine karşı dirençli şehirlerin inşa edilmesi, yenilenebilir enerji kaynaklarının teşviki ve biyoçeşitlilikle yeşil alanların korunması amaçlanıyor. Ayrıca, su ve gıda güvenliği konularında gerekli tedbirler yasal olarak düzenlenecek.

Ekonominin ve kritik sektörlerin iklim krizinden en az etkilenmesi için yapılacak düzenlemeleri içeren bu kanun ile yerel ve ulusal eylem planlarının hazırlanması sağlanacak. Buna ek olarak, afetlerin neden olduğu kayıp ve zararların azaltılması için risk değerlendirme, izleme ve erken uyarı sistemleri entegre edilecek.

Merak Edilen Sorular