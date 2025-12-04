İl Müdürü Mehmet Albayrak Kütahya OSB Yönetim Kurulu'nu Ziyaret Etti

Kütahya Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Mehmet Albayrak, Aralık ayının ilk Yönetim Kurulu Toplantısı öncesi Kütahya OSB Yönetim Kurulu'nu ziyaret ederek yatırımlar ve altyapı konularını görüştü.

Yayın Tarihi: 04.12.2025 09:40
Güncelleme Tarihi: 04.12.2025 09:40
Ziyaret ve Katılımcılar

Kütahya Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Mehmet Albayrak, Aralık ayının ilk Yönetim Kurulu Toplantısı öncesinde Kütahya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu'nu ziyaret etti.

Ziyarette, Kütahya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskiöğlu, Başkan Vekili Emin Yüce, Yönetim Kurulu Üyeleri Süleyman Ölçer, Ali Alper Olgun, Fatih Karabulut ve Bölge Müdürü Tunahan Ergin hazır bulundu.

Görüşülen Konular

Gerçekleştirilen görüşmede bölgedeki sanayi faaliyetleri, devam eden yatırımlar ve OSB'nin yeni dönem hedefleri hakkında kapsamlı bilgilendirme yapıldı. İl Müdürü Albayrak, özellikle sanayi altyapısının güçlendirilmesine yönelik çalışmalar ve yatırımcıların ihtiyaçları konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Kapanış ve Teşekkür

Ziyaretin sonunda Kütahya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskiöğlu, İl Müdürü Mehmet Albayrak'a Kütahya'ya özgü çini tabak takdim ederek nazik ziyaretleri için teşekkür etti.

