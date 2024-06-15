Bist 100
10.471,32 0%
DOLAR
32,79 1,53%
EURO
35,16 0,53%
ALTIN
2.447,14 2,86%

İlahiyatçı Yusuf Kavaklı, Fatih Camisi'nde dualarla son yolculuğuna uğurlandı

İlahiyatçı Yusuf Kavaklı, uzun süredir kanser tedavisi gördüğü sırada hayatını kaybederek Fatih Camisi'nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Yayın Tarihi: 15.06.2024 16:15
Güncelleme Tarihi: 15.06.2024 16:15
İlahiyatçı Yusuf Kavaklı, Fatih Camisi'nde dualarla son yolculuğuna uğurlandı

YUSUF KAVAKLI SON YOLCULUĞA UĞURLANDI

İlahiyatçı Yusuf Kavaklı, dün Fatih Camisi'nde düzenlenen cenaze töreniyle sevenleri tarafından uğurlandı. 78 yaşındaki Kavaklı, bir süredir kanser tedavisi görmekteyken yaşamını yitirdi. Camide düzenlenen törende, Kavaklı'nın çocukları ve yakınları, İstanbul Müftüsü Safi Arpaguş'un da katılımıyla taziyeleri kabul etti.

Fatih Camisi'nde öğle namazını müteakiben düzenlenen cenaze törenine çok sayıda seveni ve yakını katıldı. İstanbul Müftüsü Safi Arpaguş, tezkiye konuşmasında merhum Kavaklı'nın İslam'a yaptığı hizmetleri ve dini bilgisiyle tanınan bir alim olduğunu vurgulayarak, "Kavaklı, ömrünü insanlara Kur'an-ı Kerim'in hakikatlerini, Hazreti Peygamber'in sünnetini, dinin hükümlerini ve ahlakını öğretmeye adamış bir hoca olarak biliniyordu" dedi.

İstanbul Müftü Yardımcılığı dahil olmak üzere çeşitli görevlerde bulunan Yusuf Kavaklı, emeklilik sonrası da dini bilgiyi ve ahlakı yaymak için çeşitli platformlarda aktif rol aldı. Arpaguş, Kavaklı'nın dini bilgi ve hizmetlerinin yanı sıra insanlara yönelik gösterdiği çaba ve gayretin son nefesine kadar devam ettiğini belirtti.

TÖRENE KATILANLAR ARASINDA ÖNEMLİ İSİMLER

Cenaze namazına, Kavaklı'nın yakınlarının yanı sıra İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe gibi önemli isimler de katıldı. Kavaklı'nın dini hizmetlerindeki rolü ve kişisel etkisi nedeniyle törene geniş katılım oldu.

cenaze

Fatih Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından, Yusuf Kavaklı'nın naaşı Küçükçekmece Tepeüstü Mezarlığı'na defnedildi. Burada da sevenleri ve yakınları tarafından dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Kavaklı'nın taziye için camide kabul ettiği yakınları, cenazenin defnedilmesiyle birlikte duygusal anlar yaşadı.

İLGİLİ HABERLER

Emeklisi, çalışanı, kadını, erkeği kimsenin borcu kalmayacak! 30 Haziran'a kadar 300.000 TL ile borçlar kapanacak

Tapuda bayram sonrası kararı! Tapu alış satışlarında sistem değişti

Yeni müşteriye ilk defa bu tutar ödenecek! Tek SMS’ye 3250 TL hesaba geçecek

Bayrama özel 400 TL cep harçlığı dağıtılacak! O bankada hesabı olan yaşadı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
6
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak
7
KPSS'den düşük puan alanlara iş kapısı açıldı! Bakanlık çok sayıda personel alımı yapacak

Acil toplu para arayanlara 200.000 TL ihtiyaç kredisi! Belgesiz, kefilsiz verilecek

Altın fiyatlarının bayram sonrası kaderi çizildi! Bu rakam kaçınılmaz olacak

Tapuda bayram sonrası kararı! Tapu alış satışlarında sistem değişti

Bayrama özel 400 TL cep harçlığı dağıtılacak! O bankada hesabı olan yaşadı

Yeni müşteriye ilk defa bu tutar ödenecek! Tek SMS’ye 3250 TL hesaba geçecek

TCMB’den son dakika vergi zammı kararı! Yüzde 900 Zam yapıldı

Evi, arsası olanlara son dakika kararı! Bunu yapmayana tapu yok

O ilde yaşayan 18-65 arası personel alımı başladı! Sınav şartı aranmayacak

Emeklisi, çalışanı, kadını, erkeği kimsenin borcu kalmayacak! 30 Haziran'a kadar 300.000 TL ile borçlar kapanacak

Bu otomobilleri şimdi almayan yandı! Tam 500 bin TL'lik zam kapıda

Milyonlarca öğrenci kahrolacak! Tamı tamına yüzde 50 zam geldi

Temmuz’da emekliye gelenler geliyor! Çifte zam+ ek ödeme ortaya çıktı