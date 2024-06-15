İlahiyatçı Yusuf Kavaklı, Fatih Camisi'nde dualarla son yolculuğuna uğurlandı

YUSUF KAVAKLI SON YOLCULUĞA UĞURLANDI



İlahiyatçı Yusuf Kavaklı, dün Fatih Camisi'nde düzenlenen cenaze töreniyle sevenleri tarafından uğurlandı. 78 yaşındaki Kavaklı, bir süredir kanser tedavisi görmekteyken yaşamını yitirdi. Camide düzenlenen törende, Kavaklı'nın çocukları ve yakınları, İstanbul Müftüsü Safi Arpaguş'un da katılımıyla taziyeleri kabul etti.

Fatih Camisi'nde öğle namazını müteakiben düzenlenen cenaze törenine çok sayıda seveni ve yakını katıldı. İstanbul Müftüsü Safi Arpaguş, tezkiye konuşmasında merhum Kavaklı'nın İslam'a yaptığı hizmetleri ve dini bilgisiyle tanınan bir alim olduğunu vurgulayarak, "Kavaklı, ömrünü insanlara Kur'an-ı Kerim'in hakikatlerini, Hazreti Peygamber'in sünnetini, dinin hükümlerini ve ahlakını öğretmeye adamış bir hoca olarak biliniyordu" dedi.



İstanbul Müftü Yardımcılığı dahil olmak üzere çeşitli görevlerde bulunan Yusuf Kavaklı, emeklilik sonrası da dini bilgiyi ve ahlakı yaymak için çeşitli platformlarda aktif rol aldı. Arpaguş, Kavaklı'nın dini bilgi ve hizmetlerinin yanı sıra insanlara yönelik gösterdiği çaba ve gayretin son nefesine kadar devam ettiğini belirtti.



TÖRENE KATILANLAR ARASINDA ÖNEMLİ İSİMLER

Cenaze namazına, Kavaklı'nın yakınlarının yanı sıra İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe gibi önemli isimler de katıldı. Kavaklı'nın dini hizmetlerindeki rolü ve kişisel etkisi nedeniyle törene geniş katılım oldu.





Fatih Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından, Yusuf Kavaklı'nın naaşı Küçükçekmece Tepeüstü Mezarlığı'na defnedildi. Burada da sevenleri ve yakınları tarafından dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Kavaklı'nın taziye için camide kabul ettiği yakınları, cenazenin defnedilmesiyle birlikte duygusal anlar yaşadı.

