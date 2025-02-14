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İletişim Başkanı Altun'dan Özboyacı'ya BM'de 'Türkiye' Vurgusu için Teşekkür

Fahrettin Altun, Selman Özboyacı'nın BM'deki çalışmaları için teşekkür etti ve Türkiye’nin adının doğru biçimde anılması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 22:36
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 22:36
İletişim Başkanı Altun'dan Özboyacı'ya BM'de 'Türkiye' Vurgusu için Teşekkür

İletişim Başkanı Altun'dan BM'de 'Türkiye' Hassasiyeti Gösteren Özboyacı'ya Teşekkür

Birleşmiş Milletler (BM) Parlamenterler Oturumu'nda Türkiye delegasyonuna hitabın 'Turkey' şeklinde anılmasına müdahale eden Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı'ya teşekkür etti.

Altun, sosyal medya platformunda, Özboyacı'nın BM ve Parlamentolar Arası Birlik (IPU) ortaklığı ile düzenlenen oturumda yaptığı müdahaleyi paylaştı. Videoda, Türkiye delegasyonuna söz verilmeden önce 'Turkey' ifadesinin kullanılması üzerine Özboyacı'nın, 'Artık Turkey değil, Türkiye' şeklinde yanıt verdiği ve hitabın ardından düzeltildiği görüldü.

Fahrettin Altun, bu konuyu değerlendirirken şunları ifade etti: 'Sayın Cumhurbaşkanımızın girişimleri neticesinde ülkemizin adının Birleşmiş Milletler nezdinde 'Türkiye' olarak tescil edildiğini bütün muhataplarımıza hatırlatmak isteriz.' Altun, Türkiye adının doğru şekliyle anılmasına yönelik gösterdiği hassasiyet dolayısıyla Özboyacı'ya teşekkür etti.

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