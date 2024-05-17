İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Türkiye, Gazze'deki dramı sonlandırmak için diplomatik girişimlerini sürdürüyor

Altun: Türkiye, Gazze’deki dramı sona erdirecek diplomatik girişimlerini sürdürüyor

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, New York'taki Türkevi'nde düzenlenen panelde, Türkiye'nin Gazze'deki insanlık dramını sona erdirmek için yürüttüğü diplomatik girişimleri ve ABD'nin terörle mücadele tutumunu değerlendirdi. Türk-Amerikan ilişkilerinin önemine vurgu yapan Altun, panelin iki ülke arasındaki iş birliğine katkı sağlamasını umduğunu belirtti.



Altun, Türk Günü Yürüyüşü'nün, Türk-Amerikan toplumunun birlik ve beraberliğini pekiştiren önemli bir etkinlik olduğunu dile getirerek, Türkiye-ABD ilişkilerinin farklı boyutlarının ele alındığı panelin, iki ülke arasındaki iş birliğini güçlendirmeyi amaçladığını ifade etti.

Türkiye-ABD ilişkilerinin uzun tarihsel geçmişine atıfta bulunan Altun, iki ülke arasındaki iş birliğinin, dünya genelindeki bölgesel ve küresel sorunlara çözüm bulmada ne kadar önemli olduğunu vurguladı. Altun, Türkiye'nin özellikle son dönemde salgın sürecinden Rusya-Ukrayna Savaşı'na kadar birçok krize yapıcı yaklaşımlarla müdahale ettiğini ve istikrar sağlayıcı bir rol üstlendiğini belirtti.

Gazze'deki insanlık dramına da değinen Altun, Türkiye'nin bu konudaki diplomatik girişimlerini sürdürdüğünü ve İsrail'in saldırılarına son verilmesi çağrısını yineledi. Ayrıca Altun, Türkiye'nin ABD ile olan ilişkilerinde terörle mücadele konusunda beklentilerini ve FETÖ gibi terör örgütlerine karşı tutumunu da vurguladı.

Panelin sonunda Altun, Türkiye'nin bölgesel ve küresel istikrarı sağlamaya yönelik çabalarını ve Türk-Amerikan ilişkilerinin derinliğini vurgulayarak, panelin iki ülke arasındaki iş birliğine katkı sağlamasını temenni etti.