İletişim Başkanlığından 'motorlu taşıt verdisi yılda 4 kez ödenecek' iddialarına yanıt

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, 'Yılda 4 kez motorlu taşıtlar vergisi alınacak' iddiasının gerçek dışı olduğunu açıkladı. Merkez, Hazine ve Maliye Bakanlığının böyle bir çalışmasının olmadığını belirtti. Yapılan açıklamada kamuoyunu yanıltmaya yönelik asılsız iddialara kulak asmayın çağrısı yapıldı.

