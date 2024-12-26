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Ilgaz Dağı'nda Kar Sevinci Başladı

Ilgaz Dağı'nda kar yağışı etkili olurken, kış turizmi için heyecan arttı.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 17:01
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 17:01
Ilgaz Dağı'nda Kar Sevinci Başladı

Ilgaz Dağı'nda Kar Sevinci Başladı

Türkiye'nin önde gelen kayak ve kış turizmi merkezlerinden biri olan Ilgaz Dağı'nda kar yağışı etkili olmaya başladı. Kastamonu-Çankırı sınırında bulunan Ilgaz Dağı Milli Parkı'nda, özellikle dağın yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı görülüyor.

Bu kar yağışı ile birlikte ormanlar, beyaz bir örtüyle kaplanarak muhteşem bir manzara sunuyor. Ilgaz ve Yurtduntepe kayak merkezleri ise kar yağışını sevinçle karşıladı. Kış turizmi için hazırlık yapan kayak severler, bu durumu büyük bir heyecanla bekliyorlar.

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