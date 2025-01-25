İlhami Atalay'ın 'Tak Takıştır Yap Yakıştır' Sergisi Dolmabahçe Sarayı'nda Açıldı

Ressam İlhami Atalay'dan Etkileyici Sergi

İlhami Atalay, 'Tak Takıştır Yap Yakıştır' adlı sergisinde, Dolmabahçe Sarayı Sergi Salonu'nda sanatseverlerle bir araya geldi. Bu sergi, sanatçının Anadolu kadınının kullandığı başlıklardan ilham aldığı 2023 yılına ait 58 eserden oluşuyor.

Serginin Önemi ve Hedefi

Açılışta konuşan Atalay, sergisinin tarihsel ve kültürel birikimin yoğrulmasıyla oluştuğunu belirterek, eserleri için büyük bir çaba sarf ettiğini vurguladı. “Sergilenen eserler, kalp gözüyle derinlemesine düşünülmüş, gönül gözü süzgecinden geçirilmiş gerçek sanat ürünleridir.” dedi.

Atalay, eserlerinin dijital sanat ile üretilenlerden farklı bir anlama sahip olduğunu ifade etti ve bu eserlerin, gelecekte 'medeniyetin birikimi' olarak değerlendirileceğini belirtti.

Serginin Küratörü ve Destekçileri

Serginin küratörlüğünü Betül Tekinel üstlendi. Milli Saraylar Başkanı Yasin Yıldız, Atalay’ın eserlerine olan hayranlığını dile getirerek, serginin düzenlenmesi için gösterdiği çabalarla Atalay’a destek verdi.

Yıldız, Atalay’ın sanat yolculuğunun zorluklarla dolu olduğunu ama bu yolları aştığını ifade ederek, “İlhami Atalay, sanatı sadece teoride bırakmayıp pratiğe de dökmüş bir sanatçıdır. Onun eserlerinin, Cumhurbaşkanı tarafından 'Cumhurbaşkanlığı Büyük Ödülü' ile onurlandırılması, sanatına verilen en üst düzeyde bir değerdir.” şeklinde konuştu.

Açılışın Öne Çıkan İsimleri

Açılışta; Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Ökten, Milli Saraylar Başkan Yardımcısı Abdülhamit Tüfekçioğlu, Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, KÜME Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve sanatçı Hikmet Barutçugil gibi isimler de yer aldı.

Sergi, 25 Mart'a kadar ziyaret edilebilecek.

Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü sahibi ressam İlhami Atalay'ın "Tak Takıştır Yap Yakıştır" adlı sergisi, Dolmabahçe Sarayı Sergi Salonu'nda açıldı. Ressam İlhami Atalay, açılışta konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü sahibi ressam İlhami Atalay'ın "Tak Takıştır Yap Yakıştır" adlı sergisi, Dolmabahçe Sarayı Sergi Salonu'nda açıldı. Ressam İlhami Atalay, açılışta konuşma yaptı.