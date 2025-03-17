İliç Altın Madenindeki Heyelan: 43 Sanığın Yargılanması Başladı

İliç Altın Madeninde Heyelan Dehşeti: 43 Sanık Yargı Önünde

Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen ve 9 işçinin toprak altında kalarak yaşamını yitirmesine neden olan altın madeni heyelanıyla ilgili olarak, 5'i tutuklu 43 sanığın yargılama süreci başladı. Dava, "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" ile "Çevreyi taksirle kirletmek" suçlamalarıyla yürütülüyor.

Duruşma Süreci ve Katılımcılar

Erzincan 1. Ağır Ceza Mahkemesinde gerçekleştirilen duruşmaya, tutuklu sanık Iaın Ronald Guılle ve bazı tutuksuz sanıklar, taraf avukatları ile müşteki yakınları katıldı. Duruşmaya katılamayan firari sanıkların isimleri ise şöyle; John H, Kenan Ö, Luis Q, Vınh Luu D L, Kevin James G, Kevin Joseph R. ve Wıllıam Keıth M.

Duruşmanın başındaki kimlik tespiti esnasında, bazı müşteki ve sanık avukatları, salonun fiziki şartlarının yetersiz olduğunu belirterek itirazlarda bulundu. Mahkeme heyeti, bu taleplerin yargılamanın aksamaması adına reddedildiğini duyurdu.

Olayın Kapsamı ve İddianame

İliç Cumhuriyet Başsavcılığı tarafınca hazırlanan iddianameye göre, 13 Şubat 2024 tarihinde Çöpler köyündeki maden sahasında gerçekleşen toprak kaymasında Adnan Keklik, Kenan Öz, Ramazan Çimen, Uğur Yıldız, Abdurrahman Şahin, Fahrettin Keklik, Mehmet Kazar, Şaban Yılmaz ve Hüseyin Kara'nın hayatını kaybettiği bildirilmektedir. Olayın ardından yaralanan İsa Taşdelen ve İshak Demir de kazanın boyutunu gözler önüne sermektedir.

69 sayfalık iddianamede yer alan bilirkişi raporlarında, sanıklara kusur atfedildiği belirtilmekte, 43 sanığın hepsinin "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçunu işlediği kaydedilmektedir. Sanıklar arasında 12'sinin asli, 31'inin ise tali kusurlu olduğu ifade edilmektedir.

Cezai Süreç ve Talepler

İddianamede yer alan bilgilere göre, sanıkların 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edilmektedir. Ayrıca, madenin o dönemki süreçlerini yöneten Kanadalı yönetici Iaın Ronald Guılle ile diğer iki sanık hakkında da "Çevreyi taksirle kirletmek" suçlamaları yöneltilmekte ve adli para cezası ya da çevresel etkiler durumunda 2 ay ile 1 yıl arasında hapis cezası öngörülmektedir.

Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninde 9 işçinin toprak altında kalarak yaşamını yitirdiği heyelana ilişkin 5'i tutuklu 43 sanığın, "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" ve "Çevreyi taksirle kirletmek" suçlarından Erzincan 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına başlandı. Altın madenini işleten şirketin başkan yardımcısı olan tutuklu sanık Iain Ronald Guille (ortada), mahkemeye getirildi.

Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninde 9 işçinin toprak altında kalarak yaşamını yitirdiği heyelana ilişkin 5'i tutuklu 43 sanığın, "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" ve "Çevreyi taksirle kirletmek" suçlarından Erzincan 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına başlandı. Altın madenini işleten şirketin başkan yardımcısı olan tutuklu sanık Iain Ronald Guille (ortada), mahkemeye getirildi.