İliç maden ocağının bulunduğu bölgeye Acil Müdahale Ünitesi kuruldu

İliç ilçesinde 13 Şubat'ta 9 işçinin toprak kaymasında kaybolduğu maden ocağı sahasında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Sağlık Bakanlığı, bölgede afetzedelere ilk yardım yapabilmek için UMKE bünyesindeki "Acil Müdahale Ünitesi"ni kurdu.
Acil Müdahale Ünitesi, maden ocağı sahasında faaliyete geçti. Ünitede, 15 UMKE çalışanı, 5 UMKE aracı, 10 ambulans ve 30 kişilik 112 Acil Sağlık ekibi yer alıyor.
MADEN OCAĞI FACİASINDA GÖZALTINA ALINAN ZANLILAR ADLİYE'YE SEVK EDİLDİ
Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden ocağında 9 işçinin kaybolduğu toprak kayması olayıyla ilgili 8 kişi gözaltına alındı. Zanlılar, adliyeye gönderildi.