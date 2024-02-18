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İliç'te kayıp işçileri için arama çalışmaları 6'ıncı günde de sürüyor

Erzincan İliç'te altın madeni sahasında 13 Şubat'ta meydana gelen toprak kaymasında toprak altında kalan 9 işçiyi kurtarmak için çalışmalar devam ediyor. Toprak kaymasının nedeni araştırılırken, olayla ilgili Kanadalı bir yönetici de dahil olmak üzere 6 kişi tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrolle serbest kaldı.

Yayın Tarihi: 18.02.2024 10:44
Güncelleme Tarihi: 18.02.2024 10:44
İliç'te kayıp işçileri için arama çalışmaları 6'ıncı günde de sürüyor

Toprak kayması nedeniyle 9 işçinin kaybolduğu Çöpler köyü maden ocağı sahasında arama çalışmaları 6. gününe girdi. Sağanak yağmurun etkili olduğu bölgede, AFAD, TSK Arama Kurtarma, JAK, PAK, UMKE, madenciler ve sivil toplum kuruluşlarından 2 bin 663 personel, kayıp işçileri arıyor.

802 araç ve iş makinesi, 99 aydınlatma kulesi, 52 jeneratör, dron, georadar, jeoradar, 5 yeraltı radarıyla, arama çalışmaları gece gündüz sürüyor. Arama ve kurtarma faaliyetlerini İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu ve AFAD Başkanı Okay Memiş koordine ediyor.

Ekipler, 210 bin metrekarelik alanı 8 parçaya ayırarak tüm noktaları hem havadan hem karadan gelişmiş teknolojik cihazlarla, termal ve manyetik dronlar, toprak altı görüntüleme cihazları gibi, tarayarak arama kurtarma çalışmalarına katkı sağlıyor. Maden ocağında yığın liç alanından Sabırlı Deresi yatağına ve oradan da arkadaki "manganez ocağı" bölümüne toprak kayması oldu. Bu toprak kaymasından elde edilen bulgular, kayıp işçilerin bu iki bölgede olabileceğini gösteriyor.

iliç maden faciası

Kayıp işçilerin 6'sının toprak alanının, 3'ünün de manganez ocağının içinde olma ihtimali yüksek olduğu için bu bölgelerde çalışmalar sürdürülüyor. Manganez ocağında 1,5 milyon metreküplük ve 35 metre yüksekliğinde bir toprak olduğu sanılıyor. Alanda arada toprak kaymaları yaşanıyor, bu nedenle ekipler güvenlik önlemlerini yükseltiyor. Bölgede toprak ve su analizi de devamlı yapılıyor.

Erzincan'ın İliç ilçesindeki Çöpler köyüne yakın bir altın madeninde 13 Şubat'ta büyük bir toprak kayması yaşandı. Olayda 9 işçi toprak altında kalarak kayboldu. Kurtarma çalışmaları devam ederken, toprak kaymasının sorumluları arasında Kanadalı bir yönetici de olan 6 kişi gözaltına alındı. 2 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.Erzincan İliç'te altın madeni sahasında 13 Şubat'ta meydana gelen toprak kaymasında toprak altında kalan 9 işçiyi kurtarmak için çalışmalar devam ediyor. Toprak kaymasının nedeni araştırılırken, olayla ilgili Kanadalı bir yönetici de dahil olmak üzere 6 kişi tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrolle serbest kaldı.

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