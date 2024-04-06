İliç'te toprak altından çıkarılan maden işçisine son veda

Erzincan’ın İliç ilçesinde Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye ait olan altın madeninde, 13 Şubat’ta yaşanan facia nedeniyle 9 maden işçisi toprak altında kalmıştı. Faciadan 53 gün sonra, dün akşam saatlerinde, 9 işçiden biri olan Uğur Yıldız’ın cansız bedenine ulaşıldı. Bugün ise Otlukbeli ilçesinde bulunan Avcıçayırı Köyü’ndeki cemevinde, maden işçisi Yıldız son yolculuğuna uğurlandı.



Uğur Yıldız’ın cenazesine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın yanı sıra bazı siyasiler de katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise aileyi telefonla arayarak baş sağlığı diledi.

Diğer 8 maden işçisinin arama çalışmaları ise hala devam ediyor.