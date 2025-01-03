İliç'teki Altın Madeni Heyelanında 43 Sanığa İddianame: Cezalar Yolda

İliç'te Heyelan Olayı: İddianame Kabul Edildi

Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninde meydana gelen heyelan, 9 işçinin yaşamını yitirmesine neden oldu. Olayla ilgili olarak hazırlanan iddianame, İliç Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kabul edildi. İddianamede, aralarında şirketin üst düzey yöneticilerinin de bulunduğu 5'i tutuklu 43 sanık hakkında "Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak" ile "Çevreyi taksirle kirletmek" suçlamaları yöneltiliyor.

Olayın Detayları ve Soruşturma Süreci

Olay, 13 Şubat'ta Çöpler köyündeki maden sahasında yaşandı. Adnan Keklik, Kenan Öz, Ramazan Çimen, Uğur Yıldız, Abdurrahman Şahin, Fahrettin Keklik, Mehmet Kazar, Şaban Yılmaz ve Hüseyin Kara'nın toprak altında kalması sonucu gerçekleşen heyelanın ardından İsa Taşdelen ve İshak Demir yaralandı. Erzincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 69 sayfalık iddianameyi kabul etti.

Tutuklu ve Tutuksuz Sanıklar

İddianamede I.R.G, S.K.S, A.R.K, S.Ç. ve Ö.A. tutuklu sanıklar arasında yer alırken, 38 sanık ise tutuksuz olarak yargılanacak. Olay yerindeki inceleme ve analizler sonucunda, 43 sanığın kusurlu olduğu belirlendi. 12 sanığın asli, 31 sanığın ise tali kusurlu olduğu ifade ediliyor.

Çevre Kirliliği ve Suçlamalar

İddianamede yer alan bilirkişi raporuna göre, yönetmeliklerdeki sınır değerler bazı parametreler açısından aşılmış ve bu durumda çevre kirliliği meydana geldiği tespit edildi. Olay anına dair radar ve kamera kayıtlarının incelendiği belirtildi. Söz konusu heyelan, iş kazası olarak nitelendirilirken, mevzuata uygun proje yönetiminin yapılmadığı ve tesisin mevcut koşullarının yetersiz olduğu dile getiriliyor.

Ağır Hapis Cezası Talebi

Tüm sanıkların "Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak" suçundan 2 yıldan 15 yıl hapis cezasıyla cezalandırılması öneriliyor. Ayrıca, Kanadalı yöneticiler hakkında "Çevreyi taksirle kirletmek" suçlarından da adli para ya da hapis cezası talep ediliyor.

Dava Süreci

Davayla ilgili ilk duruşmanın 17 Mart'ta yapılacağı öğrenildi. Olayın yaratmış olduğu toplumsal etki ve davanın seyrinin nasıl olacağı merak konusu.