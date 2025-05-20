İlim Yayma Ödülleri 2023 Başvuruları Başladı

İlim Yayma Vakfı, ülkemizdeki bilimsel araştırmaları desteklemek amacıyla İlim Yayma Ödülleri için başvuruları açtı. Bu ödüller, bilim insanlarını teşvik ederek, araştırmalarını ülke ve insanlık yararına sunmalarını hedefliyor.

Başvurularla İlgili Bilgiler

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Beşiktaş'ta gerçekleştirilen tanıtım toplantısında, akademisyenlerin Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimleri ile Sosyal Bilimler alanlarındaki ödüllere 16 Mayıs’tan itibaren dijital olarak başvurabileceklerini duyurdu. Başvuruların son tarihi ise 31 Temmuz olarak belirlendi.

Ödemeler ve Değerlendirme Süreci

Erdoğan, ödüllere aday olabilecek tüm akademisyenlerin teşvik edilmesini istediklerinin altını çizerek, "Ödüllerimiz aday gösterilme usulü ile verilmektedir." dedi. 2 milyon lira değerindeki ödül için her araştırmacının, 5 milyon lira değerindeki büyük ödül için ise yalnızca rektörlerin aday gösterebileceği belirtildi.

Akademik Etki ve Teşvik

İlim Yayma Ödülleri'nin, Türkiye'nin en prestijli akademik ödüllerinden biri olduğuna dikkat çeken Erdoğan, "Genç akademisyenlerin bu ödüllerle daha da motive olması hedefleniyor." ifadelerini kullandı.

Başvuruları Takip Eden Süreç

İlim Yayma Cemiyeti Genel Başkanı Yusuf Tülün, Türkiye genelinde 185’ten fazla şube ile 74 yıllık geçmişe sahip olduklarını belirtti. İlim Yayma Ödülleri Ödül Komisyonu Başkanı Prof. Dr. İdris Sarısoy, başvuru sürecinin ardından yaklaşık 3,5 aylık bir değerlendirme sürecinin bulunacağını, ödüllerin ise kasım ya da aralık ayı ortasında sahiplerine verileceğini ifade etti.

Sarısoy ayrıca, bu ödüllerin toplumsal sorunlara evrensel düzeyde katkı sağlamayı amaçladığını ve değerli akademisyenlerin başvurmalarının önemini vurguladı.

Türkiye'de bilimsel çalışmaların ve araştırmaların desteklenmesini, başarının ülke ve insanlık hizmetine sunulmasını hedefleyen "İlim Yayma Ödülleri"ne başvurular başladı. İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan (ortada), İlim Yayma Cemiyeti Genel Başkanı Yusuf Tülün (sağda) ve İlim Yayma Ödülleri Ödül Komisyonu Başkanı Prof. Dr. İdris Sarısoy (solda) İlim Yayma Ödülleri'ne ilişkin düzenlenen tanıtım toplantısına katıldı.

Türkiye'de bilimsel çalışmaların ve araştırmaların desteklenmesini, başarının ülke ve insanlık hizmetine sunulmasını hedefleyen "İlim Yayma Ödülleri"ne başvurular başladı. İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan (ortada), İlim Yayma Cemiyeti Genel Başkanı Yusuf Tülün (sağda) ve İlim Yayma Ödülleri Ödül Komisyonu Başkanı Prof. Dr. İdris Sarısoy (solda) İlim Yayma Ödülleri'ne ilişkin düzenlenen tanıtım toplantısına katıldı.