İlk Edirne Caz Festivali 19-20 Eylül'de Başlıyor

Festival Detayları

Vigor Sanat organizasyonuyla bu yıl ilki düzenlenen "Edirne Caz Festivali", 19-20 Eylül tarihlerinde müzikseverlerle buluşacak.

Festival, 500 yıllık Rüstempaşa Kervansaray Oteli'nin avlusunda gerçekleştirilecek ve izleyicilere tarihi bir mekânda caz deneyimi sunacak.

Program

19 Eylül akşamı sahnede Birsen Tezer, Hüsnü Arkan ve Eylül Ergül yer alacak.

20 Eylül programında ise Fatih Erkoç, Sattas ve Kolektif İstanbul izleyicilerle buluşacak.

Bilet ve Ulaşım

Festival biletleri Biletix, Bubilet ve Biletinial platformları üzerinden edinilebilir.

Cazın farklı renklerini ve tarzlarını aynı sahnede buluşturmayı hedefleyen festival, müzikseverlere iki gün boyunca yoğun bir program vadediyor.