İlk sahur ne zaman? İşte en uzun ve en kısa oruç tutacak iller

Ramazan ayının gelmesine sadece sayılı günler kaldı. Müslümanlar tarafından merakla beklenen Ramazan ayı başlangıç tarihi, ilk oruç günü, ilk iftar saati gibi detaylar merakla araştırılıyor. Peki Oruç ne zaman başlayacak? Sahura ne zaman kalkılacak? ilk Oruç hangi gün tutulacak? Ramazan ayı başlangıç tarihi ile oruç sahur ve teravih günleri 2024 Diyanet takvimine göre sizlerle

2024 yılı Diyanet takvimine göre Ramazan ayı başlangıç tarihi 11 Mart pazartesi günü olarak açıklanmış bulunuyor.

İLK SAHUR VE İLK TERAVİH TARİHLERİ

Milyonlarca Müslümanın yakından takip ettiği ve başlaması için adeta gün saydığı ilk sahur 10 Mart pazar gecesi idrak edecek olup ilk teravih namazı ise 10 Mart pazar günü yatsı namazını müteakiben kılınacaktır.

TÜRKİYE'DE İFTAR SAATLERİ

İlk iftar 11 Mart Pazartesi akşamı yapılacak. 18.13'te Iğdır'da başlayacak olan ilk iftar saati 19.24'te ise Çanakkale'de açılarak son bulacak. En kısa oruç 13 saat 20 dakika olarak tutulacak. 13 saat 20 dakika oruç tutacak iller; Adana, Antalya, Gaziantep, İzmir ,Hatay, Kilis, Muğla, Şanlıurfa, Van ve Şırnak olarak bilinmektedir. En uzun oruç ise 13 saat 23 dakika tutulacaktır. Zonguldak, Sinop, Artvin, Samsun, Kastamonu ve Kırklareli bu listeye dahildir

2024 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

30 günlük orucun mükafatı olarak kutlanan Ramazan Bayramı bu sene 10 Nisan tarihinde başlayacak. 10-11-12 Nisan 2024 tarihleri Ramazan Bayramı kutlanacak.