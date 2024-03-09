Bist 100
9.155,32 1%
DOLAR
31,91 0,29%
EURO
35,04 -0,05%
ALTIN
2.222,19 1,19%

İlk sahur ne zaman? İşte en uzun ve en kısa oruç tutacak iller

Oruç ne zaman başlayacak? Sahura ne zaman kalkılacak? ilk Oruç hangi gün tutulacak? Ramazan ayı başlangıç tarihi ile oruç sahur ve teravih günleri 2024 Diyanet takvimine göre sizlerle

Yayın Tarihi: 09.03.2024 13:25
Güncelleme Tarihi: 09.03.2024 13:25
İlk sahur ne zaman? İşte en uzun ve en kısa oruç tutacak iller

Ramazan ayının gelmesine sadece sayılı günler kaldı. Müslümanlar tarafından merakla beklenen Ramazan ayı başlangıç tarihi, ilk oruç günü, ilk iftar saati gibi detaylar merakla araştırılıyor. Peki Oruç ne zaman başlayacak? Sahura ne zaman kalkılacak? ilk Oruç hangi gün tutulacak? Ramazan ayı başlangıç tarihi ile oruç sahur ve teravih günleri 2024 Diyanet takvimine göre sizlerle 

2024 yılı Diyanet takvimine göre Ramazan ayı başlangıç tarihi  11 Mart pazartesi günü olarak açıklanmış bulunuyor. 

İLK SAHUR VE İLK TERAVİH TARİHLERİ 

Milyonlarca Müslümanın yakından takip ettiği ve başlaması için adeta gün saydığı ilk sahur 10 Mart pazar gecesi idrak edecek olup ilk teravih namazı ise 10 Mart pazar günü yatsı namazını müteakiben kılınacaktır.

TÜRKİYE'DE İFTAR SAATLERİ

İlk iftar 11 Mart Pazartesi akşamı yapılacak. 18.13'te Iğdır'da başlayacak olan ilk iftar saati 19.24'te ise Çanakkale'de açılarak son bulacak. En kısa oruç 13 saat 20 dakika olarak tutulacak. 13 saat 20 dakika oruç tutacak iller; Adana, Antalya, Gaziantep, İzmir ,Hatay, Kilis, Muğla, Şanlıurfa, Van ve Şırnak olarak bilinmektedir. En uzun oruç ise 13 saat 23 dakika tutulacaktır. Zonguldak, Sinop, Artvin, Samsun, Kastamonu ve Kırklareli bu listeye dahildir 

2024 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

30 günlük orucun mükafatı olarak kutlanan Ramazan Bayramı bu sene 10 Nisan tarihinde başlayacak. 10-11-12 Nisan 2024 tarihleri Ramazan Bayramı kutlanacak.

İLGİLİ HABERLER

Kredili mevduat hesabı olan hapı yuttu! Bu karar evlere ateş düşürecek

Kredili mevduat hesabı olan hapı yuttu! Bu karar evlere ateş düşürecek

O şartı sağlayana PTT yardımı! Dar gelirliye 5.330 TL maaş bağlanacak

O şartı sağlayana PTT yardımı! Dar gelirliye 5.330 TL maaş bağlanacak

İş arayanlar İŞKUR ekranını çökertti! Binlerce temizlik görevlisi alımı başladı

İş arayanlar İŞKUR ekranını çökertti! Binlerce temizlik görevlisi alımı başladı

e-Devlet başvuru ekranı az önce açıldı! Dar gelirliye 1 yıl kesintisiz sosyal yardım

e-Devlet başvuru ekranı az önce açıldı! Dar gelirliye 1 yıl kesintisiz sosyal yardım

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bitlis'te korkunç vahşet! 3 hane bireyini katletti
2
İlk sahur ne zaman? İşte en uzun ve en kısa oruç tutacak iller
3
Terör baskını: 20 şüpheli gözaltına alındı
4
Türkiye'den İsrail'e casusluk yapan tutuklu sayısı 63'e yükseldi
5
Kadın gönüllü askerlere yönelik düzenleme kamuoyuna sunulacak
6
Erdoğan: '31 Mart, yasa gereği son seçimim'
7
Türkiye'nin kredi notu yükseldi: Not görünümü ''Pozitif'e'' çıkartıldı

Hiç evi olmayana TOKİ'den ucuz konut müjdesi! 22 ilde oturanlar yaşadı

Masabaşı çalışmak isteyen hemen başvuruyor! Bakanlığa çok sayıda büro personeli alınacak

O bankada hesabı olana 12 ay ücretsiz oldu! Başvuruya gerek bile kalmayacak

Altın fiyatlarında deprem gibi tahmin! 3500 TL için o tarih işaret edildi

Bankada hesabı olanlara büyük şok! Haberi alan hemen kapattırıyor

Evde 1-2-3-4 kişi yaşıyorsa hemen başvurun! Faturanızın 260 TL'sini devlet ödeyecek

Sıfır TOGG'da sıfır faiz fırsatı! Yerli otomobil almak isteyene büyük fırsat

O şartı sağlayana PTT yardımı! Dar gelirliye 5.330 TL maaş bağlanacak

Emekli maaşını o tarihlerde alan emekli yaşadı! 19.000 TL ödeme müjdesine onay çıktı

Kredili mevduat hesabı olan hapı yuttu! Bu karar evlere ateş düşürecek

İş arayanlar İŞKUR ekranını çökertti! Binlerce temizlik görevlisi alımı başladı

e-Devlet başvuru ekranı az önce açıldı! Dar gelirliye 1 yıl kesintisiz sosyal yardım