İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz: Her Mahalleye Eşit ve Adil Hizmet

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "Her mahalleye eşit ve adil hizmet ulaştırma vizyonuyla çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz" dedi. Vatandaşa konforu, güveni ve hizmete erişilebilirliği sağlamak için tüm ekiplerin özveriyle çalıştığının altını çizdi.

Kurnaz, "Kırsal mahallelerimizin talepleri ile kent merkezindeki mahallelerimizin taleplerini eşit önemde değerlendiriyor ve bunları hızlı bir şekilde çözüme kavuşturma gayreti içerisindeyiz" diye konuştu.

Hedef güçlü ve bütüncül bir İlkadım

"Hizmet anlayışımızın temelinde; hemşehrilerimizin yaşadıkları yerden bağımsız olarak aynı kalite ve standartlarda belediye hizmetlerine erişebilmesi yer almaktadır. Fen işlerinden sosyal hizmetlere, çevre düzenlemelerinden temizlik çalışmalarına kadar tüm belediye hizmetleri, mahallelerimizin ihtiyaçları doğrultusunda planlanıyor. Yerinde tespit ve istişare esasına dayalı hizmet modelimizle, her mahallenin kendine özgü ihtiyaçlarını dikkate alıyoruz. Böylece hizmetlerin etkinliği artırılırken, kaynakların da verimli kullanımını sağlıyoruz. İlkadım’da yalnızca bugünün sorunlarını çözmeyi değil, tüm mahallelerde yaşam kalitesini artıran, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir kent yapısı oluşturmayı amaçlıyoruz. Kent merkezi–kırsal mahalle ayrımı gözetmeksizin yürütülen bu eşit hizmet anlayışıyla, güçlü ve bütüncül bir şehir vizyonunu hayata geçirmeye devam ediyoruz"

