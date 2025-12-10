İlkadım’dan Kovanlık’a Destek: Kardeş Belediyeler Ortak Projelere Hazırlanıyor

İlkadım’dan Kovanlık’a destek: Kardeş belediyeler güç birliği yapıyor

Başkan Kalıntaş’ın ziyaretiyle başlayan iş birliği adımları

Samsunun İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, belediyeler arası kardeşlik bağlarını güçlendirmek amacıyla Giresun Kovanlık Belde Belediyesi ile ortak projeler gerçekleştireceklerini açıkladı.

Kovanlık Belde Belediye Başkanı Harun Kalıntaş, Başkan Kurnaz’ı resmi ziyarette bulunmak üzere İlkadım Belediyesi hizmet binasında ağırladı. Görüşme sonrasında konuk başkan, İlkadım Belediyesi’nin tesislerini gezdi.

Gezilen tesisler arasında Türk İslam Sanatları Merkezi, Öğrenci Durağı Acem ve Hanımeli Konağı yer aldı; Başkan Kurnaz, bu tesisler hakkında Kalıntaş’a ayrıntılı bilgilendirmelerde bulundu.

İhsan Kurnaz ziyaretten duyduğu memnuniyeti şu sözlerle ifade etti:

Belediyeler arası kardeşlik bağlarını güçlendirmek amacıyla Giresun Kovanlık Belde Belediyemiz ile İlkadım Belediyemiz kardeş belediye olarak ilan edildi. Bu kapsamda iki belediye arasında iş birliği ve deneyim paylaşımı yapmak amacıyla Kovanlık Belediye Başkanımız Harun Kalıntaş bizleri ziyaret etti. Ziyaret kapsamında kendisine çalışmalarımız hakkında bilgi verdik, tesislerimizi gezdirdik. Ziyaretlerinden dolayı kendisine teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte iki belediye ortak projelerde buluşacak, yapılacak ortak çalışmalarda fikir alışverişinde bulunacak. Kısacası iki belediye arasında güzel bir ahenk sağlanacak. Bölgemizin iki güzide şehrinin belediyesinin bu kardeşlik bağını kıymetli buluyorum. Umuyorum ki çok güzel proje ve çalışmaların altına imza atacağız

Yetkililer, önümüzdeki dönemde taraflar arasında ortak projeler geliştirilmesi ve tecrübe paylaşımının artırılmasının hedeflendiğini belirtti. Ziyaret, iki belediye arasındaki ilişkilerin somut iş birliklerine dönüşmesi açısından ilk adım olarak değerlendirildi.

SAMSUN’UN İLKADIM BELEDİYE BAŞKANI İHSAN KURNAZ, BELEDİYELER ARASI KARDEŞLİK BAĞLARINI GÜÇLENDİRMEK AMACIYLA GİRESUN KOVANLIK BELDE BELEDİYESİ İLE ORTAK PROJELER YAPACAKLARINI SÖYLEDİ.