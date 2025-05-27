İLKE Vakfı'nın 2024 Türkiye Ekonomisi Raporu Yayınlandı

İLKE Vakfı bünyesindeki İslam İktisadı Araştırma Merkezi (İKAM) tarafından hazırlanan "İktisat İzleme Raporu 2024: Türkiye Ekonomisinin Görünümü" başlıklı rapor, Üsküdar’daki vakıf binasında tanıtıldı.

Raporun editörlüğünü üstlenen Doç. Dr. Ömer Faruk Tekdoğan, Türkiye ekonomisine dair 17 başlık altında temel göstergeler ve yapısal eğilimlerin incelendiğini açıkladı. Raporda, iş gücü piyasası, gelir dağılımı, para politikası, tarım, sanayi, hizmetler ve inşaat gibi alanlarda detaylı analiz ve önerilere yer verilmektedir.

Etkinlikte, alanında uzman akademisyenlerin katkılarıyla oluşturulan raporun içerikleri hakkında bilgi veren Doç. Dr. Tekdoğan, Türkiye ekonomisine ilişkin güncel veriler ışığında politika önerilerinin de sunulduğunu belirtti.

Rapor, 2020’den bu yana süregelen küresel ekonomik ve siyasi risklerin 2024'te de devam edeceğini ifade ederken, Rusya-Ukrayna Savaşı ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları gibi unsurların istikrarsız bir ortam oluşturduğu vurgulandı. Bu durum, ABD seçim süreci ve Avrupa Birliği'ndeki siyasi dalgalanmalarla birleşerek ülkeleri tedbir almaya yönlendirdi.

Türkiye ekonomisinin, Kovid-19 sonrası dönemde küresel eğilimlerden farklı olarak pozitif büyüme performansı sergilediği belirtildi. Ancak, enflasyonla mücadele amacıyla uygulanan sıkı para ve maliye politikaları nedeniyle uzun vadeli büyüme hedeflerinin altında, daha ılımlı bir büyüme süreci yaşandığı ifade edildi.

Sanayi sektörü üzerine yapılan analizde, Doç. Dr. İsa Yılmaz, gelişmekte olan ülkelerde sanayi üretiminin finansal piyasalara yöneldiğini ve bunun sonucunda sanayinin katkısının azaldığını belirtti. Yılmaz, enflasyonla mücadele politikalarının üretim hızını olumsuz etkilediğini kaydetti.

Şirketler ve girişimcilik alanındaki gelişmeler hakkında bilgi veren Doç. Dr. Cem Korkut, finansmana erişimdeki değişimlerin şirketlerin finansal performansını doğrudan etkilediğini vurguladı. Korkut, firmalar arası ticaretin zorluştuğunu, peşin alım ve ön ödeme taleplerinin arttığını, kredi kullanımına yönelik çekincelerin öne çıktığını anlattı.

Dr. Bekir Eren ise 2024 yılı için yurt içi finansal piyasalara ilişkin değerlendirmede bulunarak, bankacılık sektörü, Borsa İstanbul, döviz kuru ve piyasa faizlerine dair analizler sundu. Eren, para politikasının enflasyonla mücadeleye odaklanmasının, iç piyasalardaki istikrarı artırdığını ifade etti.

İLKE Vakfı bünyesindeki İslam İktisadı Araştırma Merkezince (İKAM) hazırlanan "İktisat İzleme Raporu 2024: Türkiye Ekonomisinin Görünümü" başlıklı rapor yayımlandı. Üsküdar’daki vakıf binasında tanıtımı yapılan, editörlüğünü Doç. Dr. Ömer Faruk Tekdoğan'ın üstlendiği raporda, Türkiye ekonomisine dair 17 başlık altında temel göstergeler ve yapısal eğilimler değerlendirildi. Toplantıya Doç. Dr. Ömer Faruk Tekdoğan (solda), Doç. Dr. İsa Yılmaz (sol 2), Doç. Dr. Cem Korkut (sağ 2) ve Dr. Bekir Eren (sağ) katıldı.

İLKE Vakfı bünyesindeki İslam İktisadı Araştırma Merkezince (İKAM) hazırlanan "İktisat İzleme Raporu 2024: Türkiye Ekonomisinin Görünümü" başlıklı rapor yayımlandı. Üsküdar’daki vakıf binasında tanıtımı yapılan, editörlüğünü Doç. Dr. Ömer Faruk Tekdoğan'ın üstlendiği raporda, Türkiye ekonomisine dair 17 başlık altında temel göstergeler ve yapısal eğilimler değerlendirildi. Toplantıya Doç. Dr. Ömer Faruk Tekdoğan (solda), Doç. Dr. İsa Yılmaz (sol 2), Doç. Dr. Cem Korkut (sağ 2) ve Dr. Bekir Eren (sağ) katıldı.