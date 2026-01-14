İlker Ertuğrul’un Braille Resim Sergisi Beyoğlu’nda Beğeni Topladı

Dünya Braille Günü kapsamında Beyoğlu’nda düzenlenen etkinlikte, Eskişehirli görme engelli ressam İlker Ertuğrul’un Braille tekniğiyle oluşturduğu eserler sanatseverlerle buluştu. Sergi, katılımcılardan yoğun ilgi gördü ve Braille alfabesinin kültürel erişimdeki önemini bir kez daha vurguladı.

Etkinlik ve sergi ayrıntıları

Etkinlik, Fransız Kültür Merkezi İstanbul gösteri salonunda gerçekleştirildi. Açılışta Beyoğlu Belediyesi Başkan Vekili Sefer Karaahmetoğlu da yer aldı; Karaahmetoğlu, ressam İlker Ertuğrul ile birlikte sergiyi gezerek eserlerin yapım süreci hakkında bilgi aldı. Braille Resim Sergisi nde yer alan çalışmalar, özellikle dokunsal estetik ve yaratıcılık açısından beğeni topladı.

Braille’in tarihi, eğitimdeki rolü ve panel

Fransız Kültür Merkezi ve Görülmeyen Gazete iş birliğiyle ve Beyoğlu Belediyesi’nin desteğiyle düzenlenen programda kısa film gösterimi ile Braille alfabesinin tarihsel yolculuğu, eğitimde yarattığı dönüşüm ve görme engelli bireylerin yaşamına etkileri anlatıldı. Gösterilen belgesel izleyicilerden olumlu yorum aldı.

Programın dikkat çeken bölümünü, "Dünden Bugüne Braille Yazı" başlıklı panel oluşturdu. Panelin moderatörlüğünü Gazeteci Saime Oğuzhan üstlenirken; Gazeteci Fatih Mehmet Moray, Psikolog Özgür Uğur, Eğitimci Emre Taşkın ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Sibel Güneş konuşmacı olarak yer aldı. Panelde Braille yazının Türkiye’deki gelişimi, dünya tarihindeki yeri, eğitimdeki rolü, teknolojiyle ilişkisi ve erişilebilirlik üzerine kapsamlı değerlendirmeler yapıldı.

Müzik ve kapanış

Gecenin finalinde ODEON Oda Orkestrası ve solistleri, izleyicilere duygu yüklü bir konser sundu. Braille’in "sessiz harfleri", müziğin evrensel diliyle birleşerek salonda unutulmaz anlar yarattı.

Beyoğlu yöneticisinin mesajı

Beyoğlu Belediyesi Başkan Vekili Sefer Karaahmetoğlu programın açılışında şu ifadeleri kullandı:

"Hayatın telaşında çoğu zaman sadece kendi hayatlarımızla ilgileniyoruz. Oysa biz bu şehirde 16 milyon bir arada yaşıyoruz. Her birimizin ihtiyaçları, her birimizin yaşamı bambaşka. Bu telaşın içinde yanı başımızda yaşayan diğer insanların ihtiyaçlarını göremez hale geliyoruz. Birbirimizin hayatlarına değer verdiğimizde, birbirimizin ihtiyaçlarını gördüğümüzde ancak bir toplum olarak yaşayabiliriz. Toplum olarak birlikte yaşama kültürümüzü yaşatabilmemiz için şehirlerimizi tüm vatandaşlarımız için erişilebilir hale getirmemiz şart. Göremeyen vatandaşlarımızın sosyal hayata katılımını artırmamız ve şehirleri onlar için bir eziyet olmaktan çıkarmamız gerekiyor. Bizler de yerel yönetimler olarak Beyoğlu’nda yaşayan tüm vatandaşlarımıza eşit hizmet götürmek ve onların ihtiyaçlarına çözüm üretmek için çalışmaya devam ediyoruz"

Etkinlik, Braille alfabesinin sadece bir yazı sistemi olmadığını; aynı zamanda erişilebilirlik, eğitim ve kültürel katılım açısından yaratıcı ve toplumsal bir köprü olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

