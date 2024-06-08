İlkokul ve ortaokul öğrencilerine ulaşım ücretsiz oldu! Diğerlerine indirim yapılacak

Sakarya'daki genç öğrenim çağındaki bireyler için ulaşım desteği sağlanmakta. İlk ve orta dereceli eğitim kurumlarına giden öğrenciler, okul yolculuklarını ücretsiz olarak gerçekleştirebiliyorlar. Bunun yanı sıra, lise ve üniversite düzeyindeki öğrenciler de, bu ulaşım hizmetinden %54 oranında indirim ile yararlanma şansına sahipler. Bu uygulama, eğitim süreçlerine katkıda bulunmak ve öğrencilerin okula erişimini kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirilmiştir.

Sakarya'da eğitim gören gençler için ulaşım alanında seçim sözü gerçekleşti. 3 Haziran Pazartesi itibarıyla başlayan uygulama ile ilk ve ortaokul öğrencileri ücretsiz, lise ve üniversite öğrencileri ise %54 indirimli olarak şehir içi ulaşımdan faydalanmaya başladı. Kart 54 Kişiselleştirme Ofisleri'nde yapılan güncellemeler sonrası, öğrenciler ertesi gün bu avantajlardan yararlanmaya hak kazandı. Belediye Başkanı'nın önerisiyle meclisten geçen bu yeni tarife, öğrenciler ve aileleri için ekonomik bir rahatlama sağlayacak. Toplumun mali yükünü hafifletmeyi ve ekonomik katkı sunmayı amaçlayan bu yeni düzenleme, vatandaşlar tarafından olumlu karşılandı.





Sakarya'da Öğrencilere Büyük Destek: Su ve Ulaşımda İndirim

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, seçim vaatlerini hayata geçirme yolunda önemli adımlar attıklarını duyurdu. Vatandaşların beklentilerini dikkate alarak şekillendirdikleri projeler kapsamında, ilk olarak su kullanımında yüzde 20 indirim yapılacağını belirtti. Eğitim alanında ise öğrencilere yönelik ulaşım desteği sağlanacak. İlkokul ve ortaokul öğrencileri için ücretsiz, lise ve üniversite öğrencileri için ise Sakarya'nın plaka kodu olan 54 ile simgeleşen yüzde 54 oranında bir indirim uygulanacak. Başkan Alemdar, bu indirimlerin ilk meclis toplantısında alınan kararlar doğrultusunda hayata geçirildiğini ve öğrencilerin eğitim hayatlarına devam ederken aile bütçelerine katkı sağlamayı amaçladıklarını ifade etti. Sakarya'nın daha iyi ve güzel bir geleceğe ulaşması için çalışmaların aralıksız süreceğini vurgulayan Alemdar, verilen diğer sözlerin de süre dolmadan gerçekleştirileceğinin altını çizdi. Alemdar'ın açıklamasında yer verdiği ifadeler şu şekilde:

"Her seçim döneminde olduğu gibi bu dönemde de seçim çalışmaları ile birlikte sahaya çıktığımızda vatandaşlarımızın beklentilerini alarak, onların beklentileri doğrultusunda projeler yaptık. İlk önce yüzde 20 su indirimi ile başlayarak, arkasından da ulaşım noktasında; ilkokul ve ortaokul öğrencilerimize ücretsiz, lise ile üniversite öğrencilerimize ise plakamız olan yüzde 54 indirim sağlayacağımızın sözünü vermiştik ve bu sözleri hemen ilk meclisimizde almış olduğumuz karar ile hayata geçirdik. Meclisimizde alınmış olunan kararın tarihi de geldi ve öğrencilerimiz eğitimlerini sürdürürken, ailelerinin onlara vermiş olduğu ödeneği, harçlık yapmaları ve kendilerine katkıda bulunabilmeleri gayesi ile bu uygulamayı başlatmış olduk. İnşallah bundan sonra da diğer verdiğimiz sözlerin tamamını süremiz dolmadan önce hayata geçirerek, milletimizin karşısında başımız dik alnımız açık olarak gezmek istiyoruz. Sakarya'mızda çok yapacak işimiz var, daha iyi ve güzellerine ulaşmak için de arkadaşlarımızla çalışmalarımızı sürdürüyoruz"

Sakarya'da Eğitime Destek: Öğrenciler İçin Ulaşım ve Harçlık Desteği

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, eğitimde fırsat eşitliği sağlamak adına öğrencilere yönelik yeni desteklerini açıkladı. Alemdar, "Belki bu çok kayda değer bir rakam değildir ama biz kendi adımıza şunu söylüyoruz; ‘Ne katkıda bulunabiliriz, ne kadar fayda sağlayabiliriz?'" diyerek, öğrencilerin günlük ulaşım giderlerini azaltmayı hedeflediklerini belirtti. Bu sayede, öğrencilerin harcamış oldukları 10-20 TL'yi harçlık olarak kullanabileceklerini, okulda çay ve simit gibi ihtiyaçlarını karşılayabileceklerini ifade etti. Aile bütçesine katkıda bulunmanın yanı sıra, öğrencilerin maddi yükünü hafifletmeyi ve eğitimlerine odaklanmalarını sağlamayı amaçladıklarını vurguladı. Alemdar, "İstiyoruz ki çocuklarımız parayı düşünmesinler, çocuklarımız bir yerden başka bir yere giderken ulaşım anlamında ailelerine çok yük olmasınlar. Bir yandan da çocuklarımızı vatan, millet ve bayrak sevgisi ile donatalım diye uğraşıyoruz" dedi ve ekledi: "Bunun için yapabildiğimizi yapmaya çalışıyoruz."





Sakarya'da Ulaşım Desteği Öğrencileri ve Aileleri Sevindiriyor



Sakarya Büyükşehir Belediye otobüs şoförü İlhan Akgün, şehirdeki yeni ulaşım uygulamasının öğrenciler arasında olumlu bir şaşkınlık yarattığını ve zamanla bu duyguların yerini mutluluğa bıraktığını belirtti. Akgün, "Tabi bu uygulamanın ardından ilk başta öğrenciler şaşırabiliyor daha sonrasında bu şaşkınlık yerini mutluluğa bırakıyor. Uygulama ile alakalı güzel ve olumlu geri dönüşler alıyoruz" dedi. Belediyenin sağladığı ulaşım indirimi, özellikle asgari ücretle geçinen aileler için büyük bir rahatlama sağlıyor. Akgün, "Özellikle asgari ücretle geçinen aileler için bu yol parası çocuklarına harçlık oluyor. Bu da aile bütçesine biraz da olsa bir katkı sunuyor" ifadelerini kullanarak, uygulamanın aileler üzerindeki olumlu etkisini vurguladı.